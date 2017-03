Pixel 2.0: Arduino-OLED panel kombó, barkácsolóknak

Az Arduino lapkák jó ideje az otthoni barkácsolók Szent Grálját képviselik, a mikrokontrollerrel felszerelt fejlesztői eszközök olcsón beszerezhetők és használatuk is egyszerűen elsajátítható, nem csoda, hogy gyakran bukkannak fel különböző házilag készített otthonautomatizációs megoldások vagy egyéb kütyük motorháztetője alatt. Ugyanakkor míg a felokosított garázsajtó elektronikáját egy cipős dobozban is viszonylag diszkréten el lehet rejteni a garázs egyik sarkában, vannak területek, ahol az esztétikus, minél kompaktabb megjelenés már jóval nagyobb kihívást jelent a barkácsolók számára - tipikusan ilyen az otthon készített viselhető eszközök esete.

Ezt a rétegpiacot vette célkeresztjébe a Kickstarteren bemutatkozott Pixel 2.0 fejlesztője, aki egy áramköri lapra csomagolva kínál OLED kijelzőt és egy Arduino Zero kompatbilis mikrokontroller-pakkot. Az eszközön egész pontosan egy 32 bites, 48 megahertzen ketyegő ARM Cortex M0+ chipet találunk, 32 kilobájt RAM-mal és egy microSD foglalattal, másik oldalán pedig egy 1,5 hüvelykes, 128x128 pixel felbontású OLED panel ül. Az eszközre összesen 14 digtális I/O pin jutott, analóg input pinből 6 darabot, outputból egyet kapott.

Az Arduino/Genuino Zero bootloaderrel érkező eszköz a műfajban jól ismert, egyszerű Arduino IDE segítségével programozható fel PC-ről, amelyhez microUSB kábelen csatlakozik. A fejlesztést tovább könnyíti, hogy a kütyü az Adafruit grafikus libraryjével is kompatibilis. A Pixel 2.0 hardvere teljesen nyílt, a áramkörök kialakítását és rajzait a fejlesztők rövidesen közzéteszik, így bárki elkészítheti saját Pixel 2.0 klónját vagy akár módosíthatja is a kütyüt saját ízlése szerint.

A jellemzően olcsó, néhány dollárért Arduino lapkákhoz képest az árat itt az OLED panel érezhetően feltolja, egy darabhoz a Kickstarteren 75 dollárért juthatunk hozzá - ha azonban sikerül több érdeklődőt összeszedni, akik kézműves okosórákat tákolnának, az ár számottevően csökkenthető, tíz Pixel 2.0-hoz például 595 dollárért juthatunk hozzá. A projekt egyébként gyorsan teljesítette a kitűzött, ötezer dolláros Kickstarter-célt, a számláló már a 6400 dollárt is elhagyta, miközben a hivatalos támogatási határidőből még 12 nap van hátra.