Árcsökkentéssel növelné felhasználói bázisát az Oculus

Árcsökkentéssel próbálja vonzóbbá tenni VR szemüvegét az Oculus: a Facebook tulajdonában lévő vállalat a GDC konferencián jelentette be, az Oculus Rift headset, illetve a hozzá tartozó kontrollerek egybe csomagolva és külön megvásárolva is jelentősen olcsóbbak lesznek. A vezérlőket és a szemüveget is tartalmazó pakk nettó 798 dolláros ajánlott fogyasztói ár helyett 598 dollárért lesz kapható, míg az önálló headset ára nettó 599 dollárról 499-re konszolidálódik. A kontrollerek a korábbi 199 dollár helyett nettó 99 dollárért lesznek elérhetők. A VR headsethez mindezek mellett külön vásárolhatunk a hatékonyabb pozicionálást segítő külső szenzorokat - ezek árát is levitte a cég, az érzékelők 79 helyett már 59 dollárért vásárolhatók meg.

Az árcsökkentést az Ars Technica szerint a csapat a komponensek árának sikeres lenyomásával érte el, ezzel elérhetőbb távolságba helyezve a VR belépési küszöbét a felhasználók számára. A vállalat tartalomigazgatója, Jason Rubin szerint a technológia széles körű elterjedésében kulcsfontosságú az árak csökkentése, főleg miután a mobilra építő riválisok, mint például a Samsung Gear VR és a konzolos versenytárs, azaz a PlayStation VR jelentősen olcsóbban érhető el a PC-s headseteknél és eladásokban is jobban teljesítenek. A VR eszközök árcsökkenésével párhuzamosan az azok használatához szükséges teljesítményű PC-k ára is folyamatosan konszolidálódik, ami szintén lökést adhat a technológia népszerűsítésének.

Nem mindenki ért egyet ugyanakkor azzal az elképzeléssel, hogy az alacsonyabb árak adnak majd lendületet a VR-piacnak. Gabe Newell épp az elmúlt hetekben beszélt arról, hogy a barátságosabb árcédula önmagában kevés a terület fellendüléséhez: annak sorsa elsősorban a jó minőségű tartalom megjelenésétől függ, ebből pedig egyelőre sem Oculus Riftre, sem pedig a fő konkurens HTC Vive-ra nincs sok. Newell szerint csak a tartalomhiány orvoslása után érdemes megkezdeni az árcsökkentést - az ugyanakkor kétségtelen, hogy ha valaki mindenképp most akar VR headsetet venni, arra komoly nyomást gyakorolhat az ármetszés.

Az Oculus persze azért a tartalom oldaláról is igyekszik minél meggyőzőbb lenni, a vállalat blogposztjában hangsúlyozza, a Rifthez alkalmazásboltjából már több mint 350 játék tölthető le. A cég emellett most jelentette be az Epic Gamesszel fejlesztett Robo Recallt is. A játékban hullámokban érkező robotokat kell fegyverek széles palettájával ártalmatlanítani - a szoftvert az Oculus ingyenesen adja kontrollerei mellé.