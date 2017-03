Itt az új MediaTek csúcschip, de Xiaomit már nem érdekli

Némi késéssel, de megérkezett a MediaTek új csúcskategóriás alkalmazásprocesszora, a Helio X30. A tízmagos rendszerchip ígéretes specifikációkkal rendelkezik, az az ARM vadiúj Cortex-A73-as fejlesztése mellett új gyártástechnológiát is bemutatott, ugyanis a lapka 10 nanométeres csíkszélességgel készül. Bár a processzor versenyképes lehet, a tajvani chiptervezőnek egyre nehezebb dolga lesz a piacon, az okostelefongyártók egyre-másra jelentik be saját tervezésű chipjeiket, amivel fokozatosan szűkül a vásárlókör.

A Helio X30 specifikációi némileg változtak a tavaly nyáron látottakhoz képest. Maradt az X20-ból megismert tízmagos, háromklaszteres big.LITTLE koncepció, a korábbi hírekkel ellentétben pedig a végrehajtók elosztása sem változott. A teljesítménycentrikus blokk így két Cortex-A73-as magot tartalmaz, ezek órajele 2,5 GHz-ben tetőzhet. A középső klaszternél csak a frekvencia váltott, a négy darab Cortex-A53 terhelés függvényében 2,2 GHz-is skálázódhat.

A legkisebb, energiatakarékos klaszter is újít, abba az "ultrahatékony" Cortex-A35 magokból került négy darab, azok órajele legfeljebb 1,9 GHz. Az A35 csupán az A53 területének 75 százalékát foglalja el, a kisebb méret mellett pedig már közvetlen rokona fogyasztásának 63%-ából is kijön az újdonság. A számítási teljesítményt tekintve az A35 a nagyobbik mag 80, vagy akár 100%-át is hozhatja, ami több szempontból is rendkívül hatékonnyá teszi az ARM egyik legújabb mikroarchitektúráját.

A három klaszter vezérlését a CorePilot 4.0 rendszer végzi, amely a pillanatnyi terhelés, fogyasztás, és hőmérséklet függvényében osztja ki, illetve szükség esetén csoportosítja át az egyes blokkoknak a feladatokat, valamint állítja a magok paramétereit (pl. frekvencia). A MediaTek szerint ezzel az új processzor 50 százalékkal alacsonyabb fogyasztást produkál CPU intenzív feladatoknál, masszív GPU terhelés (GFXBench T-Rex) mellett pedig 60 százalékkal kisebb a chip áramfelvétele.

Ugyancsak változás történt GPU fronton, a korábbi ARM Mali grafikus processzort PowerVR fejlesztésre cserélte a MediaTek. Ez pontosan a Series7XT család négy darab USC-t (Unified Shading Cluster) tartalmazó 7XTP-MT4-as tagját jelenti. A GPU 50 százalékkal kevesebb végrehajtót tartalmaz mint az iPhone 6s-ben található GT7600-as modell, és bár a hátrány a 800 MHz-es órajellel valamelyest csökkenthető, de grafikában több mint valószínűleg nem eredhet majd a legjobbak nyomába az X30. A MediaTek döntése mindenesetre üdítő, a mezőnyben szinte minden szereplő ARM-os GPU-t illeszt az ugyancsak ARM-tól licencelt CPU-magok mellé.

Kissé rendhagyó módon a memóriavezérlő négy csatornát kínál, ugyanakkor azok 16 bitesek, így az elődhöz hasonlóan 64 bites a teljes buszszélesség. Erre LPDDR4X chipek ültethetőek, 1866 MHz-es órajel mellett pedig 29,9 GB/s lehet a maximális sávszélesség. További újítást jelent a beépített Cat. 10-es LTE modem, amely vivőaggregációval (3CA) 450 megabites letöltésre, illetve 150 megabites feltöltésre lehet képes. Ez visszalépés a korábban kiszivárgott információkhoz képest, ami Cat. 12-es modemről, ezzel együtt pedig 600 megabites letöltési sebességről szólt. A lapka emellett még két képfeldolgozót (ISP) is tartalmaz, amelyekhez egy legfeljebb 28, vagy két 16 megapixeles kamera köthető.

A Helio X30 csúszását gyártási problémákkal magyarázza a cég, a TSMC 10 nanométerének kihozatala a vártnál gyengébbnek bizonyult, a technológia ráncba szedése pedig hónapokat vett igénybe. A tervezőcég emellett elmondta, hogy mindössze 10 különféle okostelefon modellbe kerülhet be legújabb csúcsprocesszoruk, az első készülékek pedig még ebben a negyedévben a piacra kerülhetnek.

A Xiaomi is saját processzort készít

A MediaTek pesszimizmusának egyik oka, hogy egyre több készülékgyártó teszi le voksát saját tervezésű alkalmazásprocesszor mellett, ami a tajvani cég mellett a Qualcommot is egyre fájdalmasabban érinti. Az Apple kezdeményezését nem kell bemutatni, ahogy a Samsung Exynos-okat sem, a két céghez pedig pár éve a Huawei is beállt, akikhez most a Xiaomi csatlakozott. A kínai gyártó fejlesztését a Beijing Pinecone Electronics nevű fedőcég végzi, amelyhez a Xiaomi 15 millió dollár értékben vásárolt kompetenciát a Datang subsidiary Leadcore Technology-tól, anno ugyanezzel a céggel hozták hírbe a szintén saját alkalmazásprocesszort fejlesztésével kacérkodó ZTE-t is.

Az első, valószínűleg az ARM POP csomagjával összelegózott fejlesztés kissé fapadosra sikerült, a Surge S1 két klaszterben négy-négy Cortex-A53 magot tartalmaz, a gyorsabbik szekció legfeljebb 2,2, a lassabbik,energiatakarékos pedig 1,4 GHz-en működhet. A GPU szerepét ugyancsak ARM IP kapta a Mali-T860 személyében, amely mellé hangfeldolgozáshoz egy 32 bites DSP, és egy 14 bites kétmagos képfeldolgozó, illetve modem is került.

Az előzetes mérési eredmények alapján a 28 nanométeren készülő Surge S1 a Qualcomm Snapdragon 625, illetve a MediaTek Helio P10 és P20 alkalmazásprocesszorokkal szemben is versenyképes, három benchamrkban több pontszámot kapott a Xiaomi üdvöskéje. A rendszerchip egyelőre csak a Xiaomi Mi 5c készülékben kap szerepet, amit kifejezetten a kínai piacra szán a gyártó.