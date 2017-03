Szinte féláron kínálja csúcskártyája teljesítményét az Nvidia

Bemutatta a Pascal generációs GeForce videokártyák várhatóan utolsó tagját az Nvidia. A GTX 1080 Ti a csúcskategóriába érkezik, annak paraméterei szinte pontosan megegyeznek a tavaly bemutatott luxuskártya, a Titan X értékeivel. Az egyetlen, de igen nagy különbség a termék árcédulája környékén keresendő, az Nvidia által megszabott összeg ugyanis közel fele az ezzel kvázi egy csapásra értelmetlenné is vált Titan X árának.

Mindez megkérdőjelezi az Nvidia döntését, aminek hátterében jobb híján a konkurencia várható erősödése állhat, az AMD várhatóan pár héten belül piacra dobja a Vega kártyákat. Mással nehezen magyarázható, hogy a cég gyakorlatilag saját termékét kannibalizálja. Mindezt ráadásul kissé rendhagyó módon, ugyanis a GTX 1080 Ti-n található GPU gyorsabb, a nyers számítási teljesítmény 0,3 TFLOPS-szal magasabb, hála a csekély, 51 MHz-es boost órajelelőnynek.

Ha ez még nem lenne elég bizarr, akkor ott van a memória környéke is, ugyanis a GDDR5X chipek órajele is magasabb, míg a Titan X-nél 10, addig a GTX 1080 Ti-nél 11 Gbps a tempó. A 10 százalékos előnyt némileg kompenzálja a memóriabusz kisebb csonkítása, a 384 bites szélességet körülbelül 8 százalékkal megvágva 352 bitesre szűkült a busz. Ez a gyakorlatban eggyel kevesebb memóriachipet, ezzel együtt pedig kisebb kapacitást jelent, a 12 gigabájtos érték 11-re csökkent. Ez maga után vonja a ROP-k csökkenését (96->88), illetve azokhoz kapcsolódó 256 kB-os L2 cache szeletet is kiiktatását, ami a teljes gyorsítótár mindössze egy tizenhatod része.

Más alapvető különbség nincs, az Nvidia még a gépi tanuláshoz szükséges INT8 műveletek végrehajtási képességét sem kasztrálta, maradt a körülbelül 44 TOPS-os érték, ezzel együtt pedig a 250 wattos TDP. Külsőre a feliraton kívül csak a portokban van különbség, az Nvidia (végre) száműzte a DVI-t, amivel a cég szerint javult a hűtés hatékonysága, a méretes csatlakozó ugyanis eddig a meleg levegő útjában állt. A három DisplayPort és egy HDMI jelenléte mellett ez valószínűleg nem sokakat zavar, ráadásul utóbbi pofon egyszerűen alakítható át DVI-ra.

Összességében tehát az 1 gigabájttal kevesebb memóriát leszámítva a GTX 1080 Ti egyértelműen jobb vételnek tűnik az 500 dollárral drágább Titan X-nél, ami mostantól legfeljebb az elnevezése miatt lehet érdekes. Ezzel az Nvidia árlistáján a GTX 1080 Founder's Edition helyét veszi át a 700 dolláros kártya, miközben a GTX 1080 ára 550 dollárra mérséklődik.