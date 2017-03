Változik a játékokat rangsoroló Google Play algoritmus

Megváltoztatja a népszerű játékokat besoroló algoritmust a Google Play, így mostantól nem a legtöbb letöltést elért játék lesz az egyetlen figyelembe vett tényező, hanem a felhasználói elkötelezettség is - jelentette be a cég a Game Developers konferencián és az Android fejlesztői blogon. A döntést a mobiljátékok iránti kiugróan megnövekedett kereslettel indokolja Paul Bankhead Play-projektigazgató, példaként pedig a már egymilliárd dolláros bevételnél járó Pokémon Gót és Clash Royale-t, valamint a Star Wars: Galaxy of Heroest és a Reignst hozza fel az új típusú, rendkívül népszerű játékok közül.

Másik okot pedig az utóbbi időben megnövekedett androidos felhasználószám és a fizetési megoldások fejlődése jelenti a projektigazgató szerint. A tavalyi évben közel 300 millió új felhasználó jutott androidos készülékhez olyan fejlődő piacokon, mint India, Brazília és Indonézia. Továbbá 100 millió új felhasználó fért hozzá helyben elérhető olyan fizetési formákhoz, amellyel a Google Play-ben is könnyebben vásárolhatnak, mint például a közvetlen szállítói számlázás vagy az ajándékkártya.

Mindez arra ösztönözte a Google fejlesztőit, hogy fejlesszék a felhasználói játékélményt, ezáltal több időt töltsenek a játékosok az alkalmazással és így a vállalatnak nagyobb legyen a bevétele. Egyrészt Nougatban már elérhető a Vulkan grafikus API, a cég saját Pixel telefonja pedig a Daydream mobil VR kezelésére is képes - a Daydream VR appok számára pedig a Play Store-ban is szabad az út. Ezek mellett a Firebase a valós időben követhető analitikához, a push üzenetekhez és a hirdetésekhez nyújt többek közt segítséget, amely már a C++ és a Unity fejlesztőknek is teljes egészében kezelhető.

A feltételek változása összességében azt eredményezte, hogy már nem elég a könnyen manipulálható alkalmazásletöltésszám figyelembe vétele a játékok besorolásakor. Hanem a játékok helyezése szempontjából az lesz a fontos, hogy az mennyire tudja a használat mellett elkötelezni a játékosokat, és mennyire képes megtartani őket, illetve milyen értékelést kapott az alkalmazásboltban. A TechCrunch kérdésére azt is megerősítette a cég, hogy az algoritmus a játékok főképernyője és alkategóriák szintjén is változik majd.

Mindez várhatóan változást fog jelenteni abban, hogy a játékfejlesztő cégek milyen hirdetési kampányokat indítanak, mivel eddig csak arra kellett fókuszálni, hogy a felhasználók letöltsék az alkalmazást, és az így feljebb került a Google Play listáján. A részleteiben nem közölt algoritmus már azt is figyelembe veszi, hogy a letöltés után valóban többször használják azt a játékosok, nem csak törlik az első használat után vagy megnyitás nélkül fennhagyják a telefonon. Ezt a játékkiadók nehezebben fogják tudni befolyásolni, mivel nem lesz elég egy számot mesterségesen megnövelni - a Google szerint pedig ez a minőségi játékok előbbre jutását fogja segíteni.

Mától elérhető a Developer Console-ból az a megoldás is, amellyel a fejlesztők időszakos árleszállítást állíthatnak be a fizetős játékoknál. A cég szerint ezek az akciók magasan megnövelik a letöltésszámot (és ezzel együtt a bevételt), a tesztidőszak alapján legalább háromszorosára, legfeljebb 20-szorosára. Sőt, a kedvezményes időszak után is megmarad a korábbinál magasabb letöltési arány - de mint kiderült, a játék előbbre jutásában nem csak ez fog számítani.

Még ebben a hónapban megjelenik a szerkesztett lista is az ajánlott, "magas minőségű" játékokról. Ez lehetőséget ad majd a Google-nek arra, hogy algoritmusok nélkül is befolyásolni tudja a letöltésszámot a listába bekerülő alkalmazásoknál - mint ahogy az Apple is teszi. A kiválasztási szempontrendszerről ebben az esetben sem árul el többet a Play projektigazgatója, mindössze annyit, hogy különböző játéktípusokat (például legjobb RPG-k, versenyzős játékok) fog tartalmazni, amelyet a szerkesztők külön-külön fognak listába gyűjteni.