Jön a Google új konferenciahívós alkalmazása

Feltűnt egy új alkalmazás a Google kínálatában, Meet by Google Hangouts néven, amely várhatóan az irodai felhasználásra szánt G Suite kínálatában lesz megtalálható, és ahogy a nevéből is látszik, a Hangouts céges videokonferencia változatát fogja megvalósítani. Az új szolgáltatás egyelőre nem jelenik meg az irodai csomagok alkalmazáslistájában, de a közelgő bevezetés jelei már több helyen megfigyelhetőek. A meet.google.com oldal hazánkban is elérhető, sőt magyar nyelven írja ki az üzeneteket, azonban a funkciók még nem működnek. A TechCrunch pedig a App Store-ban megjelent alkalmazásról is beszámol, amely valószínűleg egyelőre csak az amerikai felhasználók számára látható információs oldal - érdekes módon a Google Play-en még ez sem található, pedig jellemzően a cég inkább a saját alkalmazásboltjában szokott "szivárogtatni".

A megszokott Hangouts felülettel ellentétben, az új webalkalmazás nem chatfelületet vagy híváslistát jelenít meg, hanem megbeszéléskód megadását kéri, akár a felhasználó naptáreseményeivel összefüggésben, akár anélkül. Első belépéskor a Meet szokásos figyelmeztetést küldi a kamera és a mikrofon bekapcsolásáról, majd a kapcsolódó eszközt később meg lehet változtatni a beállítások menüben. A hálózat menüpontban pedig a küldési és a fogadási maximum felbontást lehet kiválasztani, amely alapértelmezetten 720p, de emellett 360p is választható, illetve a fogadásnál az opciók között szerepel a "csak hang" is, ha a felhasználó még kevésbé szeretné terhelni a hálózatot. Ezek mellett csak egy visszajelzés gomb szerepel, amellyel a hibát és egy képernyőképet lehet megosztani a fejlesztőkkel.

Az App Store-ban közölt adatok szerint a Meet a Hangouts szolgáltatás irodabarát verziója, amely a videochaten kívül ugyanúgy lehetőséget kínál a csoportos videóhívásokra. Ebben az esetben kiterjesztett kapacitással, mivel a Hangouts beszélgetésben legfeljebb tíz fő vehet részt, a Meet harminc résztvevőig támogatja a nagy felbontású videobeszélgetést. A rendszer integrálható a G Suite Gmail fiókokkal és naptárakkal - ebben az esetben az app listázza a következő megbeszélések helyét, időpontját, tárgyát és más résztvevőit, majd egy gombnyomással csatlakozni lehet ezekhez a videotárgyalásokhoz. Hívás közben a Hangoutsban megszokottaknak megfelelően látszik, hogy kik a megbeszélés résztvevői és éppen ki beszél közülük.

Egyetlen megkötés a G Suite csomagváltozatok közt, hogy a behívószámos csatlakozás csak az Enterprise prémium irodai programcsomagban áll majd rendelkezésre (tehát a Basic és Business csomagnak nem lesz része), amelynek nincs a honlapon közölt havidíja, csak egyéni ajánlatkéréssel lehet rá előfizetni. A plusz funkció teszi lehetővé, hogy az úton lévő felhasználók is csatlakozhassanak, ha például nincs internetelérés vagy nem okostelefont használnak a híváshoz.

Már a lakossági felhasználókat célzó Google Duo és Allo megjelenésekor is felmerült, hogy a cég a Hangouts szolgáltatást valószínűleg inkább a vállalatok igényeire fogja átszabni. Ennek jeleként idén januárban bejelentette a fejlesztőknek a Google+ Hangouts API kivezetését, és felvásárolta a konferenciahívások hangzását javító svéd Limes Audiot. Azt még mindig nem lehet tudni, hogy a Meet megjelenésével a korábbi Hangouts meg fog-e szűnni, főleg, hogy ennek is van üzleti verziója, amelyhez legfeljebb 25 személy csatlakozhat egyszerre, és a naptár is integrálható. A Meet előnyei az elődjével és a konkurenciával (például Skype for Business, Cisco Spark vagy WebEx) szemben várhatóan akkor derülnek ki, mikor a Google hivatalosan bejelenti az új szolgáltatást.