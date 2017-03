MWC: Márciusban jönnek az új tömeg-Motók

Friss kiadást kapott a Moto G, a márka legsikeresebb okostelefon-sorozata a barcelonai MWC-n - jelentette be a brandet használó Lenovo. Az immár ötödik generációs (így találóan G5-nek nevezett) modell-duó kapja majd a legnehezebb feladatot: véget vetni a kínai gyártó okostelefon-piaci válságának. Lássuk, mivel szerezné vissza piaci részesedését a Lenovo!

A G sorozat sikerét eredetileg annak köszönhette, hogy az ár-érték arányban kimagaslót tudott mutatni, a csúcstelefonok alatti űrbe jól optimalizált szoftverrel, használható hardverrel érkezett. Az eredetileg a Google irányítása alatt megkezdett koncepciót immár évek óta a Lenovo viszi tovább, a jelek szerint változatlanul: ütős hardver, igen nyomott áron. A G5-ök esetében ez nem is elsősorban a processzort jelenti, hanem a kiegyensúlyozott, okos kompromisszumokat kötő felépítést.

Moto G5 - fekete-szürke kombinációban.

A G5-ből is két alverzió létezik, a "sima" G5 mellett egy G5 Plus is készült, a különbségek pedig nem csak egy-két apróságban merülnek ki. A Moto G5 fém házat kapott, 5 hüvelykes kijelzője FullHD felbontású, alatta pedig ujjlenyomat-olvasó található. Ezt a modellt a Snapdragon 430 hajtja, a nyolcmagos lapka nem egy erőmű, de a 3 gigabájt RAM-mal megspékelve használható teljesítményt nyújt. Jó hír, hogy a háttértár microSD kártyával bővíthető. Az akku 2800 mAh kapacitású, ez várhatóan több, mint egy napos üzemidőt nyújt majd.

A G5 Plus picit nagyobb, 5,2 hüvelykes kijelzője szintén FullHD felbontású, akkuja hajszállal nagyobb, 3000 mAh kapacitású (a ház itt is fém). Érdemi előrelépés a processzor, itt már az erős középkategóriás Snapdragon 625 dolgozik - erről már megírtuk véleményünket a BlackBerry KeyOne kapcsán (igaz, az a telefon bruttó 600 euróba kerül, míg a Moto G5 Plus ennek kevesebb, mint felébe kerül). Az operatív tár mérete kivitelfüggő, elérhető lesz 2, 3 és 4 gigabájttal szerelt kiadás is (régiótól és háttértártól függően). Az igazi húzás a kameramodul, amely kimondottan high end darab, specifikációi (például az optika fényereje) megfelel a Galaxy S7 értékeinek, a 12 megapixeles darabhoz f/1,7-es blende tartozik, fázisdetektálós autofókusszal.

És a G5 Plus (szerencsére ebből is van fekete kiadás).

Sajnos a szoftverhez a Lenovo már jobban hozzápiszkált, mint az előző generációkban, az MWC-n kiállított darabok alapján már az indítóképernyőn és számos fontos ponton érezhető a kínai szoftvermérnökök munkája - ez sajnálatos visszalépés, úgy tűnik a Motóktól a jövőben már nem várhatjuk a Nexus-élményt, mint korábban. Az első kézből származó információk szerint azért a teljesítményre odafigyeltek a fejlesztők, a szoftver röccenésmentes a kiállított darabokon.

Betölteni az űrt

A G5 fontos pillanatban érkezik, a Lenovo ugyanis nem olyan rég döntött úgy, hogy a saját okostelefon-márkát teljesen kivezeti, és a Motorolából faragott Moto név alatt indít új irányt. Ezzel a cég arra reagál, hogy a Lenovo telefonok értékesítése globálisan és a hátországnak számító kínai piacon is összeomlott, a cég kiesett a top 5 gyártó listájáról is, így szükségszerűen jönni kellett egy drámai váltásnak. A polcokról tehát eltűnnek Vibe, Phab és egyéb sorozatú Lenovo feliratos modellek, helyükre pedig egységesen a Motók kerülnek majd.

A globális stratégia itthon érdekesen csapódik le, Magyarországon ugyanis pont sikeres volt a Lenovo márka és komoly piaci pozíciót is sikerült kiharcolni az elmúlt negyedévekben. Ennek pont keresztbe tesz a Lenovo-Moto váltás, a hazai csapat kezdheti elölről a korábban elvégzett márkázási feladatot. A disztribúció beindítása egyébként a vártnál is problémásabban indul, a korábban tavalyra ígért hazai Moto-rajt után az új terv az első negyedév közepén elindulni. Lévén hogy február legvégét írunk, nem kizárt, hogy ez a menetrend is komoly csúszást fog szenvedni.

Az új Motók hazai rajtjáról és árazásáról megkérdeztük a hazai képviseletet is, végfelhasználói ára egyelőre nincs a telefonoknak, a rajt viszont már átcsúszik a második negyedévre, tehát márciusban biztosan nem, leghamarabb áprilistól lesznek kaphatóak. A hivatalos bejelentés szerint a sima G5 200 eurós induló árat kap, a tuningolt testvér, a G5 Plus azonban lényegesen többe, 280 euróba kerül majd.