MWC: Újra QWERTY, kínai-kanadai koprodukcióban

A lassan elavuló (de még mindig megvásárolható) Priv után újra teljes billentyűzetes telefonnal jelentkezik a BlackBerry. A KeyOne (vagy hivatalosan KEYone) a klasszikus BlackBerryk formavilágát ötvözi a modern androidos telefonok jellegzetességeivel, az eredmény egy kimondottan tetszetős, szép telefon lett.

(fotó: Mashable)

A KeyOne arról is nevezetes, hogy ez az első kanadai-kínai kooperációban készülő BlackBerry - mint arról részletesen beszámoltunk, a kanadai cég felhagyott a telefongyártással, helyette a kínai TCL fejleszti-gyártja-értékesíti, a BlackBerry készíti azonban a szoftvert és ellenőrzi a minőségi megfelelőséget. Ez utóbbi a garancia arra, hogy az új gyártó nem inflálja el a márka értékét, elvégre a BlackBerry is ugyanezt a brandet használja a szoftvermegoldásokhoz.

Mit tett le az asztalra?

Komolyabb kifogás a felhasznált lapkakészletet érintheti, a TCL választása az erősen középkategóriásnak számító Snapdragon 625-re esett, amely 4+4 Cortex-A53-as magon futtatja az Androidot. Ez a mikroarchitektúra ma már erősen retró felhangú, az első ezt használó chipek évekkel ezelőtt jelentek meg, érdemi fejlesztést nem kapott, ma pedig már erősen meghaladottnak számít. A TCL és a BlackBerry marketingesei szerint azonban ez valószínűleg a megcélzott felhasználói bázis nem érdekli különösebben, hogy a hasonló árkategóriájú telefonokhoz képest viszont drámai a teljesítménybeli lemaradás.

A chipet 3 gigabájt RAM szolgálja ki, a készülék táplálásáért pedig egy óriási, 3500 mAh kapacitású akku felel. Ez elegendő lehet akár bő két napos akkus üzemidőre is, amennyiben a gyártó megfelelően kalibrálta az operációs rendszert - érdekes lesz ezt a gyakorlatban is kipróbálni. A készülékház egyébként szálcsiszolt alumínium, a hátlap mintázott műanyag. A modernizáció jegyében álló, 4,5 hüvelykes IPS kijelzőt kapott a telefon, 3:2-es képaránnyal és 1620x1080 pixel felbontással, ami kiváló, 434 ppi pixelsűrűséget jelent. A 9,4 milliméter vastag telefon egyébként 180 grammos, vagyis a súlyosabb darabok közé tartozik majd a KeyOne.

A billentyűzet megőrizte a Privből ismert érintésérzékeny jellegét, vagyis a simításokat touchpadként érzékeli a rendszer, így például görgethetünk vele, de egyéb gesztusokat is felismer. A szóköz gomb pedig végre ujjlenyomat-olvasót is kapott, így sokéves ódzkodás után végre a BlackBerry is használ biometrikus azonosítást.

A mezőnyből a KeyOne-t a fizikai billentyűsoron kívül a BlackBerry-féle Android emeli ki: a cég rendületlenül adja ki a havi biztonsági frissítéseket az operációs rendszerhez, amelyet egyébként kimondottan erős védelemmel lát el. Hogy ez mennyire igaz: a cég nem teszi lehetővé, hogy a biztonságos boot-folyamatot a felhasználó lekapcsolja, a készülék kizárólag a saját operációs rendszerét hajlandó betölteni - így egészen biztosan működni fog az OTP-s mobilapp is rajta.

A KeyOne értékesítése várhatóan áprilisban kezdődik, információink szerint a hazai induló listaár kicsivel 200 ezer forint alá várható. Érdemes megjegyezni, hogy a BlackBerrytől eltérően a TCL-nek másik márkája, az Alcatel révén még mindig jó és direkt kapcsolata van a hazai mobilszolgáltatókkal, így könnyen elképzelhető, hogy újra visszakerülnek a Szederfonok a szerződéssel kedvezményesen megvásárolható készülékek körébe.