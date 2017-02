Felvásárolta a Mozilla a Pocketet

Felvásárolta a Mozilla a webes tartalmak későbbi megtekintését megkönnyítő Pocket böngészőkiegészítőt, illetve az alkalmazást fejlesztő Read It Latert. Ez a nyílt webet szem előtt tartó szervezet első felvásárlása (ismeretlen összegért), amelytől többek közt azt várja, hogy segít a mobilos jelenlét növelésében - írja a Mozilla közleménye. Érthető, hogy az elsősorban a Firefox böngészőről ismert, de más projektekkel is foglalkozó közösség miért szeretne fokozottabban jelen lenni a mobilos fejlesztésekben - legutóbbi adatok szerint hazánkban is 4,5 millióan használnak okostelefont, de ezt a stratégiát helyezi középpontba például a Google és a Facebook is. A Mozillának viszont eddig nem annyira volt szerencséje a mobilos projektekkel, a Firefox iOS változata csak 2015 végén jelent meg, ezzel egy időben a szervezet befejezte a Firefox OS fejlesztését - összegzi a The Verge.

Egyfajta belépési pontnak tűnik mobilos terjeszkedésre a Pocket, amely jelenleg több mint 10 millió havi aktív regisztrált felhasználóval rendelkezik, de ez az adat az iOS-es, androidos és webes forgalmat összegzi. Egy olyan app és böngészőkiegészítő, amellyel a cikkek, videók és más webes tartalmak megjelölhetőek, ha a felhasználó később szeretné megtekinteni őket - eddig több mint 3 milliárd ilyen szeletet mentettek le vele a Pocket használói. A szolgáltatás több száz másik alkalmazáshoz nyújt integrációt, mint például a Twitterhez és a Flipboardhoz.

A partneri viszony már sok évre nyúlik vissza, sőt eredetileg a Pocket 2007-ben egy Firefox addonként indult, de aztán másfelé tartottak a fejlesztés irányai. Ezt követően is együttműködött a Mozilla és a Pocket egy közös böngészőkigészítő kapcsán, de azt 2015-ben Dave Camp, a Firefox fejlesztésért felelős igazgatója is elismerte, hogy az integráció nem aratott egyértelmű sikert. Sokan nehezményezték az eltávolíthatatlan kiegészítőt, pedig a szervezet még a Pocket adatvédelmi irányelveinek módosítását is elérte. Akkor a Mozilla ígéretet tett, hogy szorosabban együttműködik a céggel és odafigyel a problémára - ennek végül a mostani felvásárlás lett az eredménye.

Mostantól viszont várható az alkalmazás nyílt forráskódúvá tétele, és az adatvédelmi irányelvek teljes összhangba hozása a Mozilla értékrendjével - szerepel a Mozilla Baráti Kör nyilvános Facebook csoportban megjelent bejegyzésben. A változások mellett a hivatalos Pocket közlemény megjegyzi, hogy a cég a Mozilla független részlegeként és a szabad szoftveres projektek között folytatja működését, amelynek keretében marad a név, az iroda és a csapat is. A felvásárlástól a Pocket azt reméli, hogy az új tulajdonos több erőforrást tud biztosítani a fejlesztők számára és több helyen el tudja terjeszteni a szolgáltatást globálisan. Ebből a szempontból a két elképzelés hasonló, mivel a Mozilla is a terjeszkedést, leginkább a mobilos jelenlét növekedését sürgeti.