Ízlelgetik a szolgáltatók az SMS utódját

Az SMS 25. születésnapján lassan körvonalazódni látszik, hogy melyik új generációs kommunikációs platform válthatja ki a negyed évszázados szöveges üzenetet. Bár a felhasználók jelentős része ma már a népszerű csevegőplatformok felé fordul, ezek közül még a legnépszerűbbnek számító platformok sem érnek el annyi felhasználót (becslések szerint közel 3-3,5 milliárd embert), mint az SMS. A rövid szöveges üzenet helyébe szánt Rich Communication Services (RCS) mögött egyre több iparági szereplő sorakozik fel, a feleket pedig az üzenetküldő platformok szegmensében eddig több bukott próbálkozással is rendelkező Google próbálja összeterelni.

Az egészen fiatal, mindössze tavaly novemberben véglegesített RCS Universal Profile szabvány hasonló extra funkciókat biztosít a felhasználóknak, mint egy chatprogram, azaz az üzenetek a szövegen túl más elemekből (képek, hangfájlok, videók stb) is állhatnak, támogatott az olvasottsági státusz-visszajelzés és a csoportos chat. A platform egyik legnagyobb előnye éppen az univerzális felépítéséből adódik, illetve abból, hogy használatához nincs szükség semmilyen regisztrációra, sőt, bizonyos esetekben külön alkalmazásra sem.

Így például az Android saját SMS-kliense egy múlt heti frissítéssel amellett, hogy nevet változtatott Android Messages-re, már támogatja az RCS üzenetküldést, vagyis azok a felhasználók, melyek okostelefonjukon frissítették az alkalmazást, és a szolgáltatójuk támogatja az RCS üzenetküldést, használhatják az új rendszert külön app telepítésre nélkül. Mindebből az is következik, hogy a rendszert támogatnia kell a mobilszolgáltató hálózatának is, ezen a téren azonban van még hova fejlődniük az operátoroknak.

A hagyományos mobilnetes adatkapcsolaton keresztül kommunikáló RCS bevezetéséhez itt is igyekszik segítséget nyújtani a Google, mely saját, Jibe RCS felhőszolgáltatásával gyakorlatilag a szolgáltatók közti RCS adatforgalomhoz kínál egy könnyen illeszthető hátteret. A Jibe RCS cloud iránt a Google szerint eddig hat szolgáltató érdeklődött, a Sprint, a Rogers, az Orange, a Globe, valamint a Telenor Csoport és a Deutsche Telekom. A Vodafone már használja a technológiát 10 országra kiterjedően, a brit cég ugyanakkor nem a Jibe RCS-re építi saját adatcserélő rendszerét, ettől függetlenül az RCS üzenetküldést támogatja a frissített Android Messages appon keresztül.



Üzleti lehetőségek az RCS-ben

Az RCS sikere jó eséllyel így sem azon áll vagy bukik, hogy mennyire tudja az elterjedt üzenetküldő platformokat kiváltani, sokkal inkább azon, hogy a szolgáltatók és potenciális partnereik mennyire látják meg benne az üzleti célú felhasználási lehetőséget. A Google szerint a különböző szolgáltatócégek, bankok számára óriási marketingpotenciállal bír, hogy a csak szöveget tartalmazó, erősen korlátozott tartalmú SMS-ek helyett gazdagabb tartalmat tudnak eljuttatni az előfizetők készülékeire.

Az új rendszer további nagy előnye lehet a visszamenőleges kompatibilitás is, így abban az esetben, ha a címzett készüléke valamilyen okból nem RCS képes, ugyanazzal az alkalmazással küldhető a számára SMS is. Ez azonnal felveti a kérdést, hogy a jelenleg is aranytojást tojó tyúknak tekintett SMS-hez képest az RCS-t a szolgáltatók hogyan pozicionálják, hogyan árazzák majd. Nem elhanyagolható szempont ennek kapcsán az sem, hogy míg az SMS jóformán egyetlen költségét a szabályozó által meghatározott végződtetési díj képzi, addig az RCS esetén ezzel elméletileg nem kell már számolni.