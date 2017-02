Ismét kétszeresére gyorsulhatnak az SD kártyák

Bejelentette az UHS (Ultra High Speed) busz harmadik verzióját a Secure Digital memóriakártyákat szabványosító SD Association konzorcium . A frissített szabvány ezzel ismét rádupláz az előd tempójára, így az UHS-III leírásának megfelelő kártyák akár a másodpercenkénti fél gigabájtos átviteli sebességet is átléphetik. Jó hír, hogy a kompatibilitás megmarad, a kártyák fizikai kialakítása és az érintkezők kiosztása nem változott. Az UHS-III-nak megfelelő adattárolókat a kifejezetten magas sávszélesség igénnyel rendelkező területeken képzeli el a szabványosító, nagy felbontású 360 fokos mozgóképek rögzítése mellett több kamerás drónoknál, illetve 8K vagy 4K felbontású videóknál jöhet kapóra a leggyorsabb busz, illetve az azt kiaknázó memóriakártya

Az UHS-III a 6.0-s verziószámot viseli az SD Association dokumentációjába, ami két sebességi fokozatot specifikált. Az egyaránt full-duplex (egy időben kétirányú kapcsolat) FD312 és FD624 között a maximális átviteli sebességben van eltérés, előbbi 312, utóbbi pedig 642 MB/s-ban határozza meg a maximumértéket, igaz ezeket valószínűleg most is nehéz lesz valós felhasználás mellet reprodukálni. Az UHS-III a közvetlen előd UHS-II alapjaira épül, így a fizikai csatolónál nem történt változtatás, maradtak a két sorba rendeződő érintkezők, aminek hála a visszafelé kompatibilitás megoldott, de a nagyobb tempó kiaknázásához most is szükség lesz az eszköz oldali támogatásra.

Az másodpercenkénti, akár fél gigabájt feletti tempó a teljes méretű SDHC és SDXC kártyák mellett az apró, microSDHC és microSDXC formátummal is elérhető lesz, utóbbi például az androidos okostelefon tulajdonosoknak lehet jó hír. Egy UHS-III kártyával már akár a felsőkategóriás készülékek belső tárhelyének tempója is elérhető, ami 4K-s és/vagy szuperlassított felvételek esetében lehet hasznos. A nagy tempót ráadásul egyre nagyobb tárhellyel lehet párosítani, SDXC-ből már 1 terabájtos, microSDXC-ből pedig 256 gigabájtos is elérhető, a 3D NAND technológia bitsűrűséget növelő áldásos hatásának hála pedig az értékek belátható időn belül még tovább növekedhetnek. A kapacitás mellett persze a sebesség is fontos, hiába a villámgyors busz, ha azt a NAND lapka és a vezérlő nem tudja kiaknázni. Ebben szintén kapóra jöhet a gyorsan fejlődő rétegezett NAND, amiből több, kisebb kapacitásút egybetokozva relatíve könnyen növelhető az olvasási és írási tempó.

Az UHS szinte menetrendszerűen fejlődik, a busz első, UHS-I verzióját még 2010 júniusában prezentálta SD Association, legfeljebb 104 MB/s-os átviteli tempóval. Ezt alig bő fél évvel később, 2011 januárjában követte az új, dupla soros érintkezőket hozó UHS-II, ami full-duplex módban 156, half-duplex módban pedig 312 MB/s átviteli sebességet kínált. Utóbbinak már a duplája sem lesz akadály a most bejelentett UHS-III esetében, ugyanakkor az előd lassú terjedéséből kiindulva évek kellhetnek a gyorsabb szabvány meghonosításához, ami várhatóan most is profi fotósok és filmesek körében vethet majd gyökeret.