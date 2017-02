Csúcshardverben fürdik a Sony Xperia XZ Premium

Két új okostelefont jelentette be a barcelonai MWC-n a Sony. A Sony Xperia XZ Premium és Xperia XZ közül az előbbi érdemel több figyelmet, a készülékbe ugyanis a Qualcomm legújabb csúcsprocesszora, a Snapdragon 835 került, amit 4K felbontású, HDR képes kijelzővel fejelt meg a Sony. Öröm az ürömben, hogy a gyártó sem az új csúcskészülék árat, sem pedig a megjelenés pontos időpontját nem árulta el, tehát az XZ Premium egyelőre csak papíron létezik.

A problémát a Snapdragon 835 elérhetősége jelenti, aminek első szállítmányára a chipek gyártását végző Samsung tart igényt, a processzorok a március végén megjelenő Galaxy S8-akkal debütálnak majd. A sorban csak ezután következhet a Qualcomm többi partnere, élükön a Sonyval, amely cég még tavaly döntötte el, hogy stratégiát váltva fokozatosan a csúcskészülékekre helyezi át a hangsúlyt, ennek egyik állomása a most bejelentett két modell.

Nem csak a Qualcomm új csúcsprocesszora miatt lehet majd érdekes az Xperia XZ Premium, ugyanis annak kijelzője is rendhagyó. Az 5,5 hüvelykes IPS LCD panel 4K, azaz 3840x2160-as felbontású, miközben a magas dinamikatartományt biztosító HDR technológiát is támogatja. Érdekesség, hogy a készülék csak 4K felbontású tartalom esetén aknázza ki a magas natív felbontást, alapértelmezetten Full HD-ban működik a készülék, amelyre valószínűleg az üzemidő szinten tartása miatt van szükséges, amihez egy fixen beépített 3230 mAh-s akkumulátor nyújtja az alapot. Ugyanezt a megoldást lőtte a Sony el korábban a Z5 Premium esetében is, amelyet szintén 4K-s kijelzővel szerelt.

A készülék többi paramétere megfelel a kor és a kategória követelményeinek, így a processzor mellé 4 gigabájt LPDDR4X memória társul, a belső tárhely mérete pedig 64 gigabájt, ami opcionálisan most is microSD kártyával bővíthető. Bár a megapixelek száma önmagában nem jelent garanciát a jó képminőségre, a Sony erős szenzoros és fotós kompetenciájának hála minőségi képeket sejtet a hátlapi 19 megapixeles, illetve az előlapi 13 megapixeles kamera. A Motion Eye technológiának hála ezekkel szuperlassított felvételek is készíthetőek, akár másodpercenkénti 960 képkockás sebesség mellett is.

A készülék többi pontja a Snapdragon 835-tel érkezett X16-os LTE modem, illetve az abból gyökerező gigabites letöltési sebességtől eltekintve átlagosnak tekinthető androidos körökben, akárcsak a Dual SIM, a Type-C, vagy a fülhallgató-jack aljzat. Az Xperia XZ Premium Android 7.1-gyel érkezik majd, de ahogy feljebb utaltunk rá, egyelőre nem tudni pontosan mikor, várhatóan a második negyedévben, azaz még tavasszal a polcokra kerül a Sony új csúcskészüléke.

Xperia XZs: unalmas, de legalább drága



Az XZ Premium mellett egy másik készüléket is bemutatott a japán cég. Az 5,2 hüvelykes Xperia XZs jóformán semmi izgalmasat nem tud felmutatni, abba a Qualcomm tavalyi slágerprocesszora, a Snapdragon 820 került, a kijelző pedig csak a kvázi sztenderd, Full HD felbontású IPS LCD. A memória mérete 4, a háttértár pedig 32 és 64 gigabájtos lehet. Pozitívum, hogy a kamerarendszer egyezik a Premium modellnél ecsetelttel, ebben viszont nagyjából ki is merülnek a érdekességek.

A készülék külsőre sem mutat semmi extrát, a formaterv sem sorolható a készülék melletti érvekhez, maradt a Sonytól megszokott téglalap formaterv, és ezzel együtt az igencsak kövér felső és alsó sáv is. Az idei csúcskategóriában soványnak számító specifikációk ellenére eléggé vastagon fogott a japánok tolla, a 64 gigabájtos verzióért ugyanis nettó 700 dollárt szeretne majd kapni a Sony (április elejétől), ami meglehetősen sok, ennél például a 32 gigabájtos iPhone 7 50 dollárral olcsóbb.