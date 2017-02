Masszívan terjeszkedik a Google virtuális asszisztense

Elérhetővé válik a mesterséges intelligencia-alapú Google Assistant virtuális asszisztens minden Android 6.0-t és azt követő verziót futtató készüléken - számol be róla Gummi Hafsteinsson, az asszisztens termékigazgatója a Google blogján. A szolgáltatást a Google Pixel okostelefonokkal vezette be a vállalat, és eddig csak ezeken a mobilokon volt hozzáférhető, illetve a Google Home eszközökön, a Android Wear 2.0 okoseszközökön, a Google Allo chatappon. Már akkor lehetett számítani a bejelentésre, mikor elterjedt a Google Now Launcher kivezetésének a híre, amelyet kézenfekvő módon a Pixel Launcher fog felváltani.

Ezzel a változtatással az androidos felhasználók több mint 30 százaléka számára lesz majd elérhető a szolgáltatás, hívja fel rá a figyelmet az Ars Technica az Android fejlesztői oldalon közölt információk alapján. A 2017. februárban gyűjtött adatok szerint, a készülékek 30,7 százaléka használja a 6.0 verziót, továbbá 0,9 százalék a 7.0-t és 0,3 százalék a 7.1 verziót.

Hamarosan ezek mindegyikén lehetőség lesz a Google-asszisztens funkcióinak használatára, indítható hangalapú keresés akár hagyományosan a Google-ben megtalálható információkra (például időjárásra, térképre, nyitva tartásra, étteremajánlóra is), akár a felhasználó által korábban megadott adatokra. A keresés a megszokott "Ok Google" paranccsal indítható és összességében hasonlít a korábbi hanginterfészhez, de a válaszokat a Google rendszere egy chatfelületen jeleníti meg, és további vonatkozó kérdéseket is felajánl mellette. Abban mutat fejlődést még a Now-hoz képest, hogy a válaszokat az adott szövegkörnyezethez és a felhasználó személyes stílusához is igazítja, illetve a szöveges tartalmakon kívül például az Allóban a képeket is tudja értelmezni. Emellett pedig más asszisztensi funkciókkal rendelkezik, meg lehet kérni alapvető beállításokra, például tegyen hozzá egy elemet a bevásárlólistához, állítsa be az ébresztőórát vagy az "I'm Feeling Lucky" parancsot követően kvízkérdéseket tesz fel.

Néhány elérhető statisztikai adat a virtuális asszisztensekről (Forrás: Branded3)

A szolgáltatás a kereső frissítésével fog érkezni a kompatibilis telefonokra, de a Google a folyamatot több ütemben hajtja végre: "A Google Assistant ezen a héten jelenik meg angol nyelvű felhasználók számára az Egyesült Államokban, majd pedig a szintén angolul beszélő Ausztráliában, Kanadában és az Egyesült Királyságban élő felhasználóknak, valamint a német nyelvűeknek Németországban. Az elkövetkezendő évben folytatni fogjuk a nyelvek hozzáadását." - tehát magyar nyelv egyelőre nem lesz, és az is kétséges, hogy várható-e egyáltalán.

Nem csak a meglévő telefonokra kerül fel a szolgáltatás az új frissítéssel, hanem a Google például az LG-vel is megegyezett előzetesen. Az újonnan megjelent LG G6 az első olyan okostelefon, amely a Pixelt követően megkapta a Google Assistant támogatást, de ez az előny már nem fog sokáig tartani.

A Google ezzel megtette az általunk is sokat emlegetett lépést, hogy nagyobb piacot szerezzen a hangvezérelt virtuális segédek, vagyis az Amazon Alexa, a Microsoft Cortana és az Apple Siri elleni versenyben. Legnagyobb konkurense az Amazon Alexa, amely jelen van a cég saját Echo és Dot okosotthon-központjai mellett robotokon és hűtőkön, a Logitech ZeroTouch autós alkalmazásban, ráadásul a vállalkozó kedvűek házilag barkácsolt eszközökre is telepíthetik - és a legfrissebb adatok szerint már több mint tízezer alkalmazásban megtalálható. Még nem látható pontosan, hogy a Google Assistant jelenlegi terjeszkedése mekkora szeletet harap ki a piacból, és bár az Amazon előnye nagynak tűnik, de a Google és az androidos mobiltelefonok befolyása még nagyobb lehet.