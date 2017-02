MWC: belül hoz újdonságot a Huawei P10

Megmutatta idei zászlóshajóját a barcelonai MWC-n a Huawei is - a P9-et váltó P10 menetrendszerűen érkezik. Viszont a várakozásoktól eltérően gyakorlatilag azonos formatervet hoz (merész hajlított kijelző nincs), menő színekkel és természetesen a gyártó saját tervezésű új csúcsprocesszorával, a Kirin 960-nal.

A tavalyi felálláshoz hasonlóan a P10-ből is két változat készül, az 5,1 hüvelykes "sima" P10 és a P10 Plus, 5,5-ös képernyővel. A két modell gyakorlatilag megegyezik néhány apróságtól eltekintve, a kisebb modell kijelzőjének FullHD felbontásához képest a nagyobb 2560x1440 pixelt jelenít meg. A nagyobb alapterület vonzata, hogy a Plus akkus kapacitása számottevően magasabb, 3200 mAh helyett 3750 mAh, amire szükség is lesz a nagyobb LCD etetésénél. Frissítés: van különbség a kamerarendszerben és az antennában is, ennek köszönhető, hogy a P10 Plus gyorsabb adatátvitelre képes.

A telefonok egységesen Android 7.1-gyel és a Huawei EMUI 5.1-es felülettel érkeznek.

Csúcslapkával

Az ismerős külső egy igazi nagyágyút takar, a processzor ugyanis a Huawei-féle HiSilicon Kirin 960, az egyik legelső, Cortex-A73 magokat implementáló CPU. Ezekről a magokról már áradoztunk korábban, a lényeg, hogy a szerveres gyökerű A15-A57-A72 sorozat után végre visszatért az ARM a gyökerekhez és leporolta-modernizálta a az A12-A17 családot - picit annak mintájára, amikor a NetBurst után az Intel visszanyúlt és a P6-os architektúrát modernizálva létrehozta a Baniast, amely a mai Core család őse.

A Kirin 960 már 2016 végén megjelent, a Huawei pedig már a Mate 9-ben és a Honor V9-ben is felhasználta. Ettől persze még nem lesz kevésbé jó a lapka, idén ez ígérkezik a Snapdragon 835 egyik legfontosabb riválisának, igaz a Qualcomm chipje grafikában borítékolhatóan jobb lesz. A 4+4 magos chipet alapesetben 4 gigabájt RAM szolgálja ki, a P10 Plus nagyobb kiadása azonban elérhető 6 gigás operatív tárral is.

Frissült a kamerás alrendszer is. Maradt a dupla kamerás kivitel, a fő szenzor már "második generációs Leica technológiát" használ, ebben egy 12 megapixeles normál szenzor és egy 20 megapixeles monokróm szenzor adatait dolgozza össze a rendszer.

Sok-sok színben

A bemutató első felét a Huawei a P10 színeinek szentelte: csak aranyból három árnyalat lesz elérhető, különböző hátlapi mintázattal, de a Pantone-nal együttműködésben készül speciális zöld is és a Honor 8-nál már megcsodált (tényleg szép) kék is tiszteletét teszi, de ezen felül fekete, ezüst és fehér is lesz majd. Mi nagy rajongói vagyunk a színes telefonoknak, így a Nokia 3310 után a Huawei döntésének is csak örvendeni tudunk.

Sajnos a minimálisan frissített formaterv azt is jelenti, hogy a P10 a P9-hez hasonlóan iPhone-klón, kézbe véve a telefont egyszerűen üvölt róla az Apple formanyelve - ez már a tavalyi telefon esetében is így volt, idén sincs itt változás, úgy tűnik a kínai tervezőknek (és a Huawei-vásárlóknak) nem szúrja ez a szemét.

Említést érdemel az előlapra került ujjlenyomat-olvasó, amely multifunkciós home gombként funkcionál. A szimpla megnyomásra még csak vissza gomb, hosszan nyomva jön a kezdőképernyő, az ujjunkat lehúzva pedig az app-váltó felülete jön elő - a gesztusokkal tehát mindhárom szabványos androidos gomb kiváltható.

A sima P10-et 650 euróra árazta a Huawei, a Plus kiadásért egy 50-essel többet kell fizetni (ezek bruttó árak). A csúcsot a már említett 6 gigabájt RAM-mal szerelt Plus jelenti, amelyet csak bizonyos piacok kapnak meg, ára 800 euró lesz. A telefonok várhatóan Magyarországon is elérhetőek lesznek, de nem az első körben: a márciusi rajtra kijelölt országok között hazánk nem szerepel, azt egyelőre nem tudni, hogy mikor indulhat a forgalmazás.