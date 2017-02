Kivezeti a Withings márkát a Nokia

Kivonja a Nokia a Withings márkanevet, nyártól kezdve a finn vállalat minden konzumer egészségügyi termékén a Nokia felirat fog szerepelni - jelentette be Cédric Hutchings, a cég digitális egészség termékcsoportért felelős részlegének alelnöke és a Withings korábbi vezérigazgatója az MWC-n. Az átnevezés érinti a viselhető fitneszkiegészítőket, az internethez kapcsolt mérlegeket, hőmérőket és minden egyéb eszközt. Az átnevezéssel párhuzamosan pedig a termékek is fejlődnek, amely azt jelenti, hogy a Nokia folytatja a digitális egészségügyet előtérbe helyező stratégiáját, amelytől hosszútávú profitot remél az Internet of Things-hez kapcsolódóan.

A Nokia tavaly vásárolta fel a Withingset 170 millió euróért, hogy az elektronikai termékek piacán megpróbálja kamatoztatni hírnevét. Az egészségügyi okoseszközök jó belépési pontnak ígérkeztek, mivel a piac felosztása még az elején járt, például a Philips még csak ezt követően kezdett versenybe szállni saját termékeinek megjelentetésével, a Withings viszont már stabil márkanévnek számít. A bejelentésből az látszik, hogy a Nokiának eddig bevált az okoseszközökre vonatkozó stratégia, de egy évvel a felvásárlást követően inkább saját nevének visszatérését igyekszik erősíteni. A névváltozás előtt megrendelt termékek még Withings néven, az azutáni rendelések pedig Nokia márkával fognak megérkezni a vásárlókhoz.

Ahogy Hutchings hozzátette, a névváltozás mellett a Nokia újragondolja az okoseszközöket kezelő Health Mate alkalmazást és szolgáltatást, igyekszik javítani a hozzá kapcsolódó felhasználói élményt. Egyelőre az újításról annyit lehet tudni, hogy egyszerűbben megoszthatóak lesznek majd a sporteredmények, és az egyedi edzéstervek is megjelennek a meglévő funkciók mellett. A cég ígérete szerint az alkalmazásban tárolt eddigi adatok nem vesznek el, a változás nem érinti a tárolási formát, továbbra is kompatibilis lesz iOS és Android készülékekkel egyaránt.

Emellett egy új, beteggondozáshoz kapcsolódó Patient Care megoldás is készül, amellyel egyszerűbb lesz megosztani a páciensek adatait más egészségügyi eszközökkel, mint például az Apple HealthKit termékeivel. A Nokia ígérete szerint a nyárig, vagyis az újdonságok bevezetéséig folyamatosan jelennek meg új információk a változásokról.