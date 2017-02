Vélemény: csodás médiahack lett a Nokia 3310

Hogyan dobj be egy hajdan híres, mára megkopott világmárkát újra a köztudatba? - címmel tartott mesterkurzust az új nokiás csapat a napokban. A feladat tényleg nem volt egyszerű: a finn cég hosszas hányattatás után visszatér az okostelefonos piacra és merész terveket szőve globális rajtot szeretne venni - pont a legendás márka segítségével.

A feladat nem volt egyszerű: a hőn áhított vásárlóbázis ugyanis nem (csak) a tech blogokat folyamatosan fürkésző fanatikusok szűk rétegéből kell álljon, hisz már az első androidos sorozat specifikációiból és árazásából is egyértelmű, hogy a márkát licencelő új csapat igazi néptelefont szeretne csinálni. Ilyen széles, különösebben nem is differenciált célcsoportot a megfelelő üzenettel elérni elképesztően nehéz (vagy rettentően drága), amennyiben a cég nem akar sok százmillió dolláros globális marketingkampányt indítani, akkor valamilyen ötletes húzásra van szükség.

Nyúljunk vissza 17 évet

És pontosan ezt sikerült a cégnek meglépnie a legendás 3310-es modell feltámasztásával. A cég ugyanis bejelentette, hogy a három androidos modell mellett (ezekről is lesz szó mindjárt) piacra dobja a 2000-es évek egyik mobilipari ikonjának újratervezett, modernizált változatát. Az ikon kifejezés pedig nem túlzás, a 2000-ben piacra dobott 3310 anno valódi néptelefon volt, a mobiltelefonálás első hullámának meghatározó eleme, rengeteg felhasználó első élménye a nem-vezetékes telefonálással. Egyébként messze nem a Nokia legnépszerűbb telefonja, az 1100 és 1110 is 250-250 milliós darabszámban fogyott, az okostelefonok közül pedig a 6600 és az 5230 is veri 150-150 milliós értékesítésével.

Funkciók dolgában az új 3310 persze nem akar versenyezni az okostelefonokkal, de néhány hasznos képességet azért kapott. Például bevethető zenehallgatásra FM-rádióként és MP3-lejátszóként is (microSD-vel bővíthető), ehhez szabványos csatlakozót használhatunk. Szintén szabványos, microUSB a töltő csatlakozója is, így ha merülés közelébe kerülünk, nem kell a Nokia töltő után kérdezgetni. A telefon mellett egyébként pont az akkus üzemidő szólhat, az 1200 mAh-s akkuval gyártó szerint akár 30 napos készenléti idő is elérhető - ezt persze érdemes erős szkepticizmussal kezelni, de valószínűleg az okostelefonok egy-két napos üzemidejét messze meg tudja haladni az új 3310-es.

A szoftver egyébként a Series 30+ platformot használja, amely a MediaTek fejlesztése (és nem rokona a Series 30-nak). A platform ugyan nem támogatja a mobilos Java (J2ME) alkalmazásokat, de képes külső fejlesztők alkalmazásait futtatni, így van rá Opera Mini böngésző, Skype GroupMe kliens is, de Facebook és egyéb szoftverek is működnek (vagy legalábbis működtek a múltban). Ezekre egyébként sem érdemes túl nagy hangsúlyt fektetni, az adatkapcsolat ugyanis a névhez hasonlóan retró lett, 3G/4G vagy Wi-Fi egyáltalán nincs, meg kell elégedni az EDGE sebességével, ha adatforgalmazás lenne a cél. Bluetooth viszont van, de az is leginkább hangátvitelre (telefonálásra) fogható be.

Az üzemidő mellett a második előny az ár: a telefont 50 euróra árazta a gyártó. Ez pedig a fejlettebb országokban már az "eldobható" kategória, vagyis minden olyan feladatra befogható, amire a több száz eurós modelleket sajnálnánk: fesztiváltelefonnak, nyaraláshoz, kisgyereknek is ideális lehet, tehát termékként is tudna releváns lenni.

És még Snake is van.

Van okosabb!

Persze a HMD, a Nokia brandet licencelő cég nem a 3310-esen szeretné degeszre keresni magát, a mobilra csak az "újra vannak Nokia telefonok" üzenet átvitelének szerepe jutott, a nosztalgiafaktort példásan meglovagolva. Merthogy vannak újra Nokia okostelefonok: a HMD a barcelonai konferencián a korábban Kínában már elrajtolt Nokia 6 mellett két új androidos okostelefont is bemutatott, ezek Nokia 5 és Nokia 3 névre hallgatnak.

Nokia 3 - csavarhúzó és villáskulcs mellé.

A 6-osról már korábban megemlékeztünk - az erősen középkategóriás telefon kiábrándítóan gyenge specifikációkkal, de egészen minőségi házban érkezett. A telefont kiemeli viszont a tömegből, hogy a nem-kínai piacokon teljesen "gyári", vagyis Google-féle Androiddal érkezik, ehhez képest pedig az alacsonyra szabott 229 eurós bruttó ár nem is olyan túlzó, főleg annak fényében, hogy ahhoz a Nokia "rendszeres" frissítéseket ígér.

A két szerényebb modell pedig még ennél is olcsóbb lett. A Nokia 5 190 eurós, a Nokia 3 pedig 140 eurós árcetlit kapott, a specifikációk pedig értelemszerűen még a Hatosnál is harmatosabbak, de az alsó kategóriás telefonok szintjét azért megütik - jelzésértékű, hogy a gyártó olyan funkciókat emel ki, mint a giroszkóp és a gyorsulásmérő. Az olcsóbb modell 5, a nagyobb 5,2 hüvelykes IPS kijelzőt kapott, Gorilla Glass borítással - az 5-ösben pedig még ujjlenyomat-olvasó is van. A CPU szerepét az olcsóbb telefonban az MTK 6737 látja el, (4 x Cortex-A53), a drágább modellben Snapdragon 430 (szintén 4 x Cortex-A53) van.

Nokia 5 - ujjlenyomat-olvasóval

A telefonok a gyártó bejelentése szerint a második negyedév során jelennek meg Európában, a közel-keleti országokban, Afrikában és Ázsia egyes országaiban. A gyártó ígérete szerint a low end modellek csak az első lépcsőt jelentik, hamarosan a prémium szegmensben is jelentkezik újra a Nokia márkanév - kíváncsian várjuk, hogy mit tud villantani a cég.