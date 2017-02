LG G6: végre csak csiszoltak

Magára tudott-e találni az LG a G5 tavalyi kudarca után - erre a kérdésre kerestük a választ Barcelonában, a koreai gyártó sajtóeseményén. A cég bevallása szerint hallgatott a felhasználók visszajelzéseire, a G6-tal pedig újra letenné névjegyét a prémium androidos telefonok közé. Ide pedig nem innovatív (de kiforratlan) megoldásokkal, hanem kis, de határozott lépésekkel vezet az új - legalábbis erről szól a G6.

Az új generáció ugyanis szakított az előd moduláris felépítésével. Az LG tavaly februárban hiába hangoztatta úton-útfélen, hogy teljesen elkötelezett a moduláris ökoszisztéma kiépítése mellett és a G5-tel megvásárolt kiegészítők a következő generációkkal is használhatóak lesznek, mostanra meggondolta magát a cég, a G6-tal visszatért a jól bevált monolitikus ösvényre. Cserébe az ipari formaterv és az összeszerelési minőség is rengeteget javult, tapasztalataink szerint paritásban van a legjobbakkal. Egyetlen kifogás a hátlap üveg-fém borítását érheti, amelynek üveg felülete imádja gyűjteni az ujjlenyomatokat. Jó hír viszont, hogy a ház vízálló, ezzel pedig az LG kipipálta a Samsung és az Apple csúcsmobiljának egyik vonzó funkcióját.

Kis telefonban nagy kijelző

Az idei év témája a prémium okostelefonoknál várhatóan a kijelző-alapterület arány maximalizálása lesz: vékonyabb kávák, kisebb alsó-felső túlnyúlások. Ezt a nótát húzza az LG G6 is, a kimondottan nagy, 5,7 hüvelykes kijelző köré kisebb (!) házat tervezett a gyártó, mint tavaly az 5,2-eshez: hosszúságban fél millimétert, szélességben két millimétert tudott faragni a cég, miközben az alapterület-kijelző arány 70,1 százalékról 78,6 százalékra javult. A kompakt kialakításnak van némi ára, a tavalyi modell 7,7 milliméteréhez képest papíron is vastagabb, 7,9 milliméteres, de ez egy bőven vállalható kompromisszumnak tűnik.

Erre a forma rájátszik némileg, kézbe fogva kimondottan vastagnak érződik a telefon, de az élmény nem kellemetlen. A 18:9-es képarányú kijelző révén elérhető keskenyebb kialakítás előnye viszont, hogy az óriási kijelző ellenére kényelmesen használható egy kézzel is a telefon - ez óriási fegyvertény ebben a szegmensben. A nagyobb kijelző meghajtásához a nagyobb akku is elengedhetetlen, a tavalyi 2800-as telepet a koreaiak 3300 mAh-s egységre cserélték - remélhetőleg ez jobban teljesít majd, a G5-nek ugyanis kissé rövid az akkus üzemideje.

Nem meglepetés, de ettől még nem kevésbé fájdalmas, hogy a G6-ban nem az idei csúcsot jelentő 10 nanométeres Snapdragon 835 dolgozik, hanem a tavalyi csúcs Snapdragon, a 821. Ez a chip ma a bármelyik gyártónak elérhető csúcsot jelenti a Qualcomm kínálatában, de néhány héttel a trónkövetelő 835-ös megjelenése előtt ez kevés potenciális G6-vásárlót vigasztal majd. Az LG választását egyébként a piaci stratégia indokolta, a cég ragaszkodott az MWC-s rajthoz, a processzor viszont a 10 nanométeres eljárás gyártási problémái miatt megcsúszott. Emiatt késik egyébként a Samsung Galaxy S8 is, amely várhatóan március legvégén mutatkozik majd be - érdekes lesz látni, hogy a kompromisszummal megszerzett egy hónapos előnyt az LG eladásokra tudja-e váltani.

Kompromisszum ugyanis van: a hardveres alapok gyakorlatilag megegyeznek a G5 és a G6 között, a két lapka között gyakorlatilag csak órajelben van mintegy 10 százaléknyi különbség. A GPU is azonos, a Qualcomm Adreno 530 formájában, sőt, a lapkát kiszolgáló operatív tár mérete sem változott, továbbra is 4 gigabájt a RAM. Szerencsére a háttértár most is bővíthető, így a 32 vagy 64 gigás tároló akár 256 GB-os microSD-kártyával tovább szélesíthető.

Szintén a hardveres alapoknál emlékezzünk meg a kamerarendszerről, amely megőrizte a tavalyi dupla szenzoros-dupla optikás kialakítást, vagyis van "rendes" és széles látószögű egység is. Újdonság, hogy ezúttal mindkettő 13 megapixeles érzékelőt kapott, a fő kamera pedig optikai képstabilizálást és nagy fényerejű lencserendszert kapott, így várhatóan gyenge fényviszonyok között is jól teljesít majd.

A szoftveres oldalról egyelőre kevés említésre való információ derült ki. A G6 a jelenlegi csúcsot jelentő Android 7-tel érkezik, újdonság viszont, hogy (nem-Google telefonok közül elsőként) megkapja a Google Assistant funkciót, reagál az "Ok Google" felhívásra, stb. A bejelentés hírértékéből némileg levon, hogy a Google mától elérhetővé tette a szolgáltatást minden Android 6-ot vagy frissebbet futtató telefonra.

Mennyi az annyi?

Nincs rossz termék, csak rossz ár - szoktuk mondani. Ez persze a prémium szegmensben is igaz, ha az LG versenyképes árcímkét ragaszt a telefonra, akkor hatalmas siker lehet a G6. Ellenben ha az egy hónap múlva megjelenő S8 és az iPhone 7 Plus ellenében (vagyis az abszolút csúcsra) árazza a telefont az LG, akkor azzal is szembe kell majd néznie, hogy ott a vásárlók is az idei csúcsot várják - a Snapdragon 821 pedig egész egyszerűen nem az.