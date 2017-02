Tízezer appnál jár az Amazon Alexa

Mérföldkőhöz érkezett az Amazon virtuális asszisztense: az Alexán keresztül már mintegy tízezer "képesség" vagy "skill" érhető el, amelyeken keresztül a fejlesztők és cégek saját termékeiket drótozhatják be az online óriás platformjába. Az utóbbi hónapokban az asszisztens elképesztő tempóban terjedt, az annak eredetileg otthont adó Amazon Echo és Dot eszközök mellett egy sor eszközre utat talált, a hűtőktől a háztartási robotokon át egészen az autókig, sőt Alexás okosotthon-központot akár házilag is tákolhatunk - a megoldás ezzel messze maga mögött hagyta a Google Assistanthez hasonló konkurenseket.

A platform terebélyesedését nézve nem csak a frissen bejelentett tízezres szám igazán figyelemreméltó, de a növekedés tempója is. A vállalat 2015 második felében nyitotta meg a platform kapuit a fejlesztők előtt, akiknek így lehetőségük nyílt saját skilleket készíteni az asszisztenshez. Ezek lényegében hangvezérléssel működő appok, amelyek az Alexát különböző online szolgáltatásokkal vagy külső hardverekkel köthetik össze. A platform tavaly júniusban ért ezer skillhez, szeptemberben már háromezernél tartott, januárban a hétezret is meghaladta, márciushoz közeledve pedig már tízezer fölött pörög a számláló. A különböző szolgáltatások és okosotthon-megoldások tehát egymást félrelökve igyekeznek csatlakozni a rohamosan dagadó ökoszisztémához, amelyben a felhasználók hangparancsra vásárolhatnak, állíthatják be a termosztátot otthon, vagy épp kapcsolhatják ki-be a villanyokat, sőt akár játszhatnak vagy pizzát is rendelhetnek.

A növekedést azonban a skillek egyre hízó száma önmagában még nem illusztrálja teljesen, hiszen nem csak az új csatlakoztatható megoldások gyarapodnak, de az egyes skillekhez tartozó funkciópaletta is folyamatosan nő, azokon keresztül egyre több feladat végezhető el. Az Alexa Skills Kit (ASK) fejlesztőcsomagot a vállalat szerint jelenleg is több tízezer fejlesztő használja. Nem csak az új lehetőségek bevezetése fontos, ugyanakkor a platform népszerűségének maximalizálásához, lényeges, hogy azokat a felhasználók minél egyszerűbben igénybe vehessék. Az ökoszisztéma korai napjaiban az Alexához tartozó társalkalmazásban kellett hozzáadni az új funkciókat, azok aktiválása mára szóban is lehetségessé vált.

A különböző skilleket a felhasználók az Alexa Skills Marketplace online felületen érhetik el - a legnépszerűbb kategóriákat jelenleg a hírek, játékok, oktatás, életstílus és a humor jelentik. Noha a felhasználóknak rengeteg lehetőségük van, az elérhető hangos appoknak hosszú távon csak viszonylag kis részét használják. Egy a Venturebeat által idézett kutatás szerint azoknak az első hét használat után mindössze három százalékához térnek vissza a felhasználók.

Külön kihívást jelent mind a fejlesztők, mind a felhasználók számára, hogy az egyre növekvő - persze az okostelefonos társaihoz képest még bőven gyerekcipőben járó - alkalmazásboltban láthatóvá tegyék, illetve megtalálják a releváns tartalmakat. Az Amazon ezt jelenleg az új skilleket bemutató hírlevelekkel, illetve tavaly nyár óta a többi hasonló online felületen alapvetőnek számító értékelésekkel és hozzászólásokkal igyekszik orvosolni. Ez azonban esetében nem olyan egyértelmű megoldás mint egy okostelefonos platformnál, hiszen továbbra is kijelzőhöz köti a felhasználót - a Wired szerint ugyanakkor a cég már dolgozik az app-központ hatékony, hangalapú navigációján is.