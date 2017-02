Unalmas lett a Samsung Exynos 9

Bejelentette legújabb saját tervezésű mobilos rendszerchipjét a Samsung. Az Exynos 9 szériás 8895 az előd által kitaposott úton megy tovább, a processzor az egy éve bemutatott 8890 evolúciós lépcsőjének tekinthető. Ennek megfelelően maradt a big.LITTLE koncepcióra épülő kétszer négymagos elrendezés, ahol a Samsung saját tervezésű magjaihoz kisebb ARM magokat társítottak a tervezők az ugyancsak az ARM műhelyéből származó GPU mellé. A 10 nanométeres processzor elsőként a közeljövőben megjelenő Galaxy S8 okostelefonokból köszönhet majd vissza.

Az Exynos 9 egyes apró részletei még nem ismertek, annyi viszont már kiderült, hogy az egyik fejlesztés a Samsung által tavaly bemutatott, saját tervezésű mikroarchitektúrát érinti, az újdonságba már a második iteráció került az Exynos M2 magokkal, a négymagos klaszter azonos órajel mellett nagyobb számítási teljesítményre képesek. A végrehajtók maximális órajeléről egyelőre nincs hír, korábban kiszivárgott információk szerint ezek 2,3-2,5 GHz környékén üzemelhetnek, ami nagyjából megfelel az elődben található Exynos M1 magok értékének.

A kisebbik klaszterben most is négy Cortex-A53-as mag landolt, a nem hivatalos források szerint ezek órajele 1,7 GHz-en tetőzhet. A két, magokat tartalmazó klasztert (is) összekapcsoló busz szerepét az elődben ismert SCI (Samsung Coherent Interconnect), kapta meg, a gyorsítótár-koherens megoldás a dél-koreaiak saját fejlesztése. A magok mellé most is ARM GPU került, ergo a saját fejlesztésű, vagy esetleg az AMD-től vagy az Nvidiától licencelt grafikus processzor egyelőre várat magára.

Addig is az előző generációnál alkalmazott Mali T880MP12-t a tavaly májusban bemutatott, újabb fejlesztésű Mali TG71MP20-ra cserélte a Samsung, ami a friss Bitfrost mikroarchitekúra mellett kétharmaddal több végrehajtóegységet jelent, tehát grafikus teljesítményben órajeltől függően nagy ugrást is hozhat az Exynos 9, a tervező 60 százalékos gyorsulásról beszél. A GPU mellé most is kerültek fixfunkciós egységek, ezek HEVC (H.265), H.264 és VP9 formátumú mozgóképek ki- és betömörítését képesek gyorsítani, a 4K felbontású anyagok lejátszása és rögzítése 120p fps-ig támogatott. A sávszélességre éhes grafikus egységnek egy feltehetőleg két 32 bites csatornát kínáló memóriavezérlő biztosítja a lehető leggyorsabb memóriahozzáférést, a kontrollerhez LPDDR4X típusú chipek kapcsolhatóak.

Háttértárakból az eMMC 5.1, UFS 2.1, és az SD 3.0 csatoló támogatott, a beépített LTE modem pedig már a gigabites letöltést is támogatja. Az új Exynos ezzel is a Samsung ModAP termékvonalának tagja, a processzorban található rádiós egység ötszörös vivő aggregáció mellett Cat 13/16 tempóra képes, azaz legfeljebb 1000 Mbps letöltési, és 150 Mbps sebességet produkálhat.

A komplett lapka már a Samsung 10 nanométeres LPE eljárásával készül, akárcsak a Qualcomm Snapdragon 835, amely elsőként épp a Samsung okostelefonjaiban jelenik majd meg az új Exynosszal párban. A dél-koreai gyártó szerint a fejlett gyártástechnológiának hála 40 százalékkal csökkenthető a lapka fogyasztása. Az Exynos 9 már tömeggyártásban van, így az arra épülő első Galaxy S8 készülékek már áprilisban a polcokra kerülhetnek.