Audittal próbálja vonzóbbá tenni hirdetési felületeit a YouTube

Még több hirdetési nézettségi mutatóra terjeszt ki a Google a független auditot a YouTube oldalon, miután pár héttel ezelőtt a Facebook is bejelentette az ellenőrzést a saját szolgáltatása kapcsán. Míg a közösségi óriás korábban nem hitelesítette reklámeredményeit harmadik féllel (és ebből is következett a videók nézettségi mérésével kapcsolatos botrány), addig a videós oldal már 2006-tól dolgozik ezen külső partnerekkel.

Újabban egy nonprofit szervezettel, a Media Rating Councillal (MRC) kötött a cég megállapodást a hirdetési mérőszámok hitelesítése miatt. A tanács 30 különböző hitelesítést fog végezni a display és videó, asztali és mobil web, illetve mobilapp típusokon keresztül, beleértve a kattintás-, a lejátszás-, a megjelenés- és a nézettség alapú hirdetéseket egyaránt - írja a Google Agency blogján Babak Pahlavan, az analitikai megoldásokkal és méréssel foglalkozó ágazat termékigazgatója.

Több különálló cég nézettségi statisztikáinak integrációját is bevezette a YouTube 2015 óta az Active View felületen keresztül, melyek közé a Moat, az Integral Ad Science és a DoubleVerify megoldása tartozik. A Google bejelentése szerint ezek mindegyike keresztül fog menni a független auditon és az MRC akkreditációján. Az ellenőrzés kiterjed az adatgyűjtésre, az aggregálásra és a jelentésekre a videó megjelenési, nézettségi adataival kapcsolatban, hogy mindez az MRC és az IAB szabványainak megfelelő legyen. Továbbá külön figyelmet fog fordítani az audit a General Invalid Traffic (GIVT) forgalom mérésére, vagyis amely különböző adatközpontok, botok és más adatgyűjtő megoldások által generált forgalmat azonosít, és szűr ki a hagyományos nézettségi adatok közül.

Másik bejelentés a DoubleClick kampánymenedzser szolgáltatáshoz kapcsolódik, amely a termékigazgató bejegyzése szerint most már teljes mértékben akkreditált a videómegtekintési és nézettségi statisztikák szempontjából weben, mobilweben és mobilappokban egyaránt. Viszont még ebben az esetben is hátravan a GIVT szűrés jóváhagyása display és videós hirdetésekre az AdWords és a DoubleClick Bid Manager rendszerekben. Az MRC által már akkreditált digitális mérőszámok legfrissebb listája egyébként itt ellenőrizhető.

Ezekkel a lépéssel természetesen az a cél, hogy a Google a YouTube felületét vonzóbbá tegye a hirdetők számára. Az aktív foglalkozás a területtel abból is látszik, hogy pár napja jelentette be a cég a 30 perces "átugorhatatlan" videók megszűnését, és hogy 2018-tól inkább a rövidebb formátumú videós reklámokra fog fókuszálni. A pár napja megjelent hír kapcsán is említettük, hogy a YouTube továbbra sem vált jövedelmezővé a Google a számára a nagy nézettség és ismertség ellenére, úgyhogy feltételezhetően a vállalat ezen akar változtatni a hirdetők számára kedvező auditok bejelentésével is.