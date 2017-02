A minőségi mobilnetnek ára van - különösen itthon

A bizonyos szempontból kifejezetten kedvezőtlennek tűnő gazdasági és szabályozási körülmények dacára jelentős mértékben javították a hazai mobilszolgáltatók a tavalyi évben a 4G-s hálózatok lefedettségét, valamint adott esetben sávszélességét is, nem csoda, hogy a 4G/LTE hálózatok fejlődésére igazi sikersztoriként tekint a Magyar Telekom menedzsmentje. Christopher Mattheisen, a cég vezérigazgatója a 2016-os pénzügyi évet értékelő mai sajtóbeszélgetésen hangsúlyozta, a 4G-s mobilnetes hálózatok fejlődésének hála tavaly "drámaian megváltozott" a mobilokkal bonyolított internetes adatforgalom - a díjcsomagokban lévő adatkeret azonban meglehetősen komótosan követi csak le ezt a változást.

A lehetőség mindenkinek adott

Tény, hogy a három hazai mobilszolgáltató közül mostanra mindegyik cég jócskán 90% fölé emelte a 4G-s hálózatának kültéri lefedettségét (a Telekomnál és a Telenornál 98%, a Vodafone-nál 93% feletti ez az arány), az operátorok pedig mostanra már jellemzően inkább a beltéri lefedettség fejlesztésén dolgoznak. Azaz gyakorlatilag kijelenthető, hogy néhány, izolált esetet leszámítva a szolgáltatók 4G-s hálózata közel a teljes lakosság számára elérhető.

Ez, valamint a 4G-képes készülékek fokozatos térnyerése meg is látszik az adatforgalmi statisztikákon, mondta el Mattheisen a sajtórendezvényen. A cégvezető kiemelte: tavaly év közepén nagyobb adatforgalmat bonyolított a Telekom 4G-s mobilhálózata a 3G-s hálózatnál, az év végére pedig a mobilnetes forgalom 70%-a 4G-s technológiával zajlott. A cég 4G-s ügyfeleinek száma eközben 54%-kal nőtt, a hálózatok maximális sávszélessége pedig tovább emelkedett az LTE Advanced technológia fokozatos, szigetszerű bekapcsolásának köszönhetően, így az elméleti letöltési sávszélesség már több városban is eléri a 300 Mbps-ot, míg Gödöllőn bizonyos eszközökkel elméletileg akár 450 Mbps is kisajtolható a Telekom mobilhálózatából.

Mattheisen közölte, kifejezetten büszke rá, hogy a magyar mobilnet-hálózatok minőségét független tesztek is elismerik. Így utalt a felhasználói adatgyűjtésen alapuló OpenSignal tavaly publikált statisztikagyűjteményére, mely szerint a magyar mobilnet világszinten kiemelkedően jól teljesít, legalábbis ami az átlagos letöltési sávszélességet illeti, így Magyarország a harmadik helyen áll az ez alapján felállított országrangsorban.

Gyors, de drága is

Bár a magyar mobilhálózatok műszaki színvonalukat tekintve csakugyan kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, több független, illetve különböző lobbiérdekek nyomán létrejött felmérés is rámutat arra, hogy ezzel párhuzamosan hazánkban a mobilnet fajlagos ára jóval felette van az EU-s átlagnak. Egy az Európai Bizottság számára tavaly év elején készített független felmérés többek közt kiemeli, hogy az okostelefonokhoz szánt, adatot is tartalmazó díjcsomagok ára átlagos kosárértéken több mint kétszerese hazánkban az EU28 átlagának, 2015-ről 2016-ra ráadásul ez az olló általánosságban csak tovább nyílt, a magyarországi trendek pedig látszólag teljes kontrasztban vannak az EU28-akhoz képest.

Lapunk kérdésére a Telekom vezérigazgatója igyekezett felhívni a figyelmet, hogy hazánkban az EU-s átlagnál fajlagosan drágább adat mellé az EU-s átlagot jóval meghaladó hálózatminőség (sávszélesség és lefedettség) társul, ami értelemszerűen nagyobb ráfordítást is igényel. A hálózatot a hazai szolgáltatóknak ráadásul adott esetben jóval kedvezőtlenebb feltételek mellett kell kiépíteniük és üzemeltetniük, mint más uniós országokban, ami szintén kihathat az árakra. Ezt ugyanakkor ellensúlyozhatja többek közt az áfaszabályok idei változása, mely alapján az internet - ezzel együtt a mobilnet - áfája januártól 27%-ról 18%-ra csökkent.

Jó, de mire?

A Telekomnál ugyanakkor úgy látják, hogy az átlagos magyar mobilnet-felhasználó még így sem használja ki a díjcsomagjában biztosított adatkeretet, így a szolgáltatók számára jelenleg az az egyik legfontosabb cél, hogy a mobiltelefonos internethasználatban rejlő lehetőségre felhívják előfizetőik figyelmét - Mattheisen szerint ez az edukációs folyamat jelenleg a szolgáltatók előtt álló legnagyobb kihívás.

A cég tapasztalatai szerint egyébként a használatot az adatmennyiség drasztikus megemelése önmagában nem feltétlenül segíti elő. Legalábbis ezt mutatták egy tavaly nyári promóció eredményei, amikor a Magenta 1 kedvezménycsomagra előfizető ügyfelek adatforgalmi keretét teljesen eltörölték. A Telekom ezzel egy időben véglegesen duplázta egyes okostelefonos díjcsomagjainak (Next és Next Business tarifák) adatkeretét.

Piaci szakértők szerint csak idő kérdése, és a tengerentúlon rendkívül népszerű, korlátlan adatforgalmat biztosító díjcsomagok előbb-utóbb Európában is elérhetővé válnak majd széles körben. Az Egyesült Államokban több szolgáltató is kínál ilyen díjcsomagot, ezek közt van olyan, amelyiknél az operátor kompenzálja a felhasználót, ha az nem ér el egy bizonyos, meghatározott havi adatforgalmat.