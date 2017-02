AH: Nem kell minden gépbe SIM!

Megkezdte saját, később országossá bővülő IoT adattranszfer-hálózatának kiépítését az Antenna Hungária. Az állami kézben lévő szolgáltató egy kifejezetten a "dolgok internete" számára kifejlesztett vezeték nélküli adatátviteli technológia bevetésével lehetőséget ad arra különböző partnereken keresztül, hogy a felhasználóknál lévő eszközök a mobilhálózatok igénybe vétele nélkül kommunikáljanak - vagyis a cég látványosan rácáfol arra a tézisre, miszerint az IoT egyik alappillére a SIM, illetve a GSM-hálózat.

Az Antenna Hungária az évtizedek óta működő GSM-hálózatok helyett a lényegesen fiatalabb LPWAN (Low Power Wide Area Network) technológiát használja, melyet kifejezetten azzal a céllal hoztak létre, hogy az eszközök a lehető legkisebb energiaszükséglet mellett továbbíthassanak kis adatcsomagokat. A LoRa(WAN) (Long Range) CSS modulációt használó hálózat ennek megfelelően jellemzően szenzorokra lett méretezve, melyek tipikusan 10-50 kbps sávszélesség mellett továbbítanak meghatározott méretű csomagokat adott adásciklusok szerint.



LPWAN előnyök és hátrányok a konkurenciához képest

Az európai régióban a 868 és 433 MHz-es sávra tervezett technológia városi környezetben nagyjából 3-15, vidéki körzetben 5-30 kilométeres vételkörzetet biztosít a csatlakozó eszközök számára. Az Antenna Hungária elsőként Budapesten és a Balaton térségében építi ki az új hálózatot, a tó körzetében tavasszal indul az első kereskedelmi szolgáltatás, a SmartBoat, mely egy a balatoni vitorlások számára fejlesztett, különféle szenzorokra épülő adatgyűjtő- és elemző rendszer.

Az új megoldás lényege, hogy egy központi számítógép kerül felszerelésre a szolgáltatást igénybe vevő hajókra, melyhez amellett, hogy maga is tartalmaz szenzorokat, egyéb hajóműszereket is lehet csatlakoztatni. A szenzorok adatait és az egyéb beérkező adatokat a központi egység feldolgozza, melyeket az IoT hálózaton keresztül egy központi adatbázisba továbbítja, illetve a hajón Bluetooth kapcsolattal online elérhetővé teszi. A feldolgozott adatokból számított értékeket is előállít, mint például a valódi szél iránya és ereje vagy a célhoz képesti sebesség.

A hajókra kihelyezett NauBitBox nevű eszköz ezenkívül távoli felügyeletre is alkalmas, akkumulátor töltés vezérlésére, mozgás-érzékelésre, akár jelzőfények vagy hűtő bekapcsolására. Lehetőség van MOB („man-over-board”) esemény rögzítésére, a GPS pozíciót tárolja a rendszer és visszavezet, illetve horgonycsúszás-riasztás is beállítható. Az IoT hálózatra csatlakozással Internet előfizetés nélkül a hajó adatai online vagy archív módban távolról megtekinthetőek, visszajátszhatóak. Webportálon térképen megjeleníthető a hajó útvonala, pillanatnyi helyzete, illetve a bekapcsolt szenzorok által mért értékek. Sebesség, hajózási irány, giroszkóp és szél adatokkal pedig megjeleníthető a hajó mozgása.