Megérkezett a Qualcomm új LTE-s csúcsmodemje

Leleplezte legújabb csúcsmodemjét a Qualcomm, a Snapdragon X20 a tavaly bemutatott X16-tól veszi majd át a stafétát, aminél nem csak gyorsabb, de okosabb is az újdonság. Az új modemmel akár 1,2 Gbps-ig is feltornázható a letöltési tempó, ráadásul ehhez LTE frekvenciák mellett 5 GHz-es (licencmentes) sávokat is befoghat a rendszer. Az érdeklődők hamarosan megkapják az X20 első, korai példányait, amennyiben pedig a tesztelés jól halad, jövő ilyenkor már piacra kerülhetnek a végleges verzióval szerelt első termékek.

Az X20 egyik alapvető újítása az ötszörös vivő aggregáció (5x20 MHz). Ezt a 4x4 MIMO egészíti ki, amit három aggregált vivőn támogat az új modem, 10-ről 12-re növelve a használható párhuzamos adatfolyamok (spatial stream) számát. Ezekkel az X20 már Cat 18-as letöltési sebességre is képes, az 1,2 Gbps-os elméleti maximum 20 százalékkal múlja felül az előd X16 1 gigabites mutatóját. A feltöltési sebesség nem változott, kétszeres vivő aggregáció és 64QAM moduláció mellett 150 Mbps lehet az elméleti csúcsérték.

Az evolúciós fejlesztések helyett inkább az elődnél bemutatott LAA (Licensed Assisted Access) támogatás módosítása miatt lehet érdekes az X20. Az LAA lehetővé teszi, hogy a Wi-Fi által (is) használt, szabadon hozzáférhető 5 GHz-es tartományokban (ISM-sávok) is elérhető legyen a szélessávú adatkapcsolat, az új modem vivő aggregációval képes összefogni a szabványos LTE és az 5 GHz-es sávokat, amivel a Qualcomm tanulmánya szerint világszinten 90 százalékra növelhető a gigabites lefedettség, úgy, hogy az LTE frekvenciasáv(ok) oldaláról ehhez 20 helyett egy 10 MHz-es blokk is elég lehet, ami például a telített spektrumokban igazán hasznos.

A sávszélesség javítására irányuló fejlesztések mellett az X20 továbbviszi az X16-tal bemutatott megoldásokat, így például az EVS (Enhanced Voice Services) kodeket, ami VoLTE hangátvitel minőségén javít (Ultra HD Voice). Ugyancsak az idehaza továbbra sem elérhető VoLTE-hez kapcsolódik a DSDV (Dual SIM Dual VoLTE), ami kétkártyás készülékeknél teszi lehetővé a hangátviteli technológia támogatását.

Az egyelőre csak önálló (diszkrét) chip formájában létező Snapdragon X20 LTE a jelenlegi egyik legfejlettebb, 10 nanométeres LPE félvezetőgyártási technológiával készül a Samsung üzemeiben. A Qualcomm már szállítja partnereinek a modem mintapéldányait, a chipek végleges verziói pedig legkorábban valamikor jövő év első felében kerülhetnek be különféle eszközökbe, például okostelefonokba vagy tabletekbe.