Búcsúzhat NAND divíziójának nagy részétől a Toshiba

Optimistának bizonyult a Toshiba korábbi terve, a vártnál lényegesen nagyobb veszteség miatt a NAND-os divízió akár kétharmad részén is túladhat a japán vállalat. Ezzel a cég nem csak többségi tulajdonát veszítheti el, de az áremelkedés miatt egyre nagyobb profittal kecsegtető NAND flash chipekből befolyó bevétel nagy részéről is le kellene mondania. A lehetséges vevő kilétéről továbbra sincs pontos információ, a nagyobb rész miatt pedig már az is elképzelhető, hogy végül több cég (és befektetési alap) osztozik majd az 1 billiárd japán jen (8,8 milliárd dollár) összértékű szeleten.

A tetemes összegre elsősorban a Toshiba amerikai leányvállalatának, az atomenergetikai Westinghouse Electric egyik végzetes ballépése miatt van szükség. A cég tavaly vásárolta fel a nukleáris létesítmények építésével és üzemeltetésével foglalkozó CB&I Stone & Webstert. A 2015 decemberében lezárult akvizíciótól első körben 87 millió dolláros veszteséget, hosszú távon viszont már évi 2 milliárd dolláros profitot várt a Toshiba, viszont a prognózis végül igencsak optimistának bizonyult, a mérleg durva veszteségbe csapott át. Ennek mértékét először optimistán 4,46 milliárd dollárnak megfelelő japán jenre kalkulálta a vállalat, de az összeg végül sokkal magasabban, 6,3 milliárd dolláron állt meg.

Bár a veszteség tetemes, annak kiegyenlítéséhez elég lehetne a NAND divízió 49,9 százalékának értékesítése, amivel Toshiba még megtarthatná a részleg feletti irányítást. A japán vállalatot viszont még az ág is húzza, a 2011-ben felvásárolt Landis+Gyr AG ugyanis szintén nem hozza az elvárt pénzügyi mutatókat, a mérőórákkal (pl. villanyóra) foglalkozó svájci cég gyengélkedése 100 milliárd jenes, azaz nagyjából 880 millió dolláros leírással terhelheti tovább a Toshiba már amúgy is erősen megtépázott mérlegét. A vállalat végül emiatt, illetve a nagyobb hitelezők, mint például a Sumitomo Mitsui Financial és a Mizuho Financial nyomására kényszerülhet a kívántnál sokkal nagyobb mértékű értékesítésre, ami a legfrissebb hírek szerint a NAND-os divízió nagyjából kétharmadát jelentheti.

A potenciális vevők között a piacvezető Samsungon kívül jóformán mindegyik NAND gyártó ott van. Korábbi pletykák szerint az SK Hynix már ajánlatot is tett a korábban meghirdetett, 20 százalékos részre. A Samsung konkurense növelni szeretné NAND-is kompetenciáját, amihez kapóra jönne a Toshiba know-how-ja és gyártókapacitása. Hasonló okból lehet a pályázók között a Micron is, aki igazodva a piaci igényekhez, szintén erősítené szeretné NAND-os jelenlétét.

A harmadik pályázó a Western Digital, aki a SanDisk felvásárolása óta áll üzleti kapcsolatban a Toshibával. Utóbbi két cég 2010-ben alapított NAND flash tervező és gyártó vegyesvállalatot, aminek kisebbik, 49,9 százalékos része volt a SanDisk kezében, végül ezt vette meg WDC. Az amerikai vállalat további szerepvállalásának útjában állhat egy potenciális versenyügyi vizsgálat, ugyanis a Toshibával közösen már nagyjából 37 százalékra rúgna a két cég flashmemóriás világpiaci részesedése, ami ha csak egy hajszállal is, de megelőzné a jelenlegi piacvezető Samsung mutatóját.

Könnyen lehet, hogy ezt végül a kínaiak akadályozzák meg, ugyanis a Tsinghua Unigroupnak égető szüksége lenne a Toshiba fejlett NAND technológiájára. A kínai kormány erős hátszelével rendelkező magántőke-befektetési alap nagyjából egy hónapja jelentette be, hogy 30 milliárd dollárból épít gigászi memóriagyárat, amivel a távol-keleti ország saját kezébe venné DRAM és NAND ellátásának egy jelentős részét. A Tsinghua korábban már a Micronba és a Western Digitalba is megpróbálta bevásárolni magát, végül azonban mindkét próbálkozás kudarcba fulladt, amiben állítólag a kínai-amerikai ellentétek is szerepet játszottak. A Toshibával várhatóan könnyebb dolga lehet a Tsinghuának, amely pénzt nem kímélve igyekszik fellendíteni a kínai félvezetőgyártást.