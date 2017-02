Megjelent a Qt 3D Studio

Hamarosan hivatalosan is elérhető lesz a Qt 3D Studio, a fejlesztői keretrendszerhez kapcsolódó új tervezőeszköz. A 3D Studio kimondottan egyszerűbb 3D-s felületek tervezésére fogható be, valós időben animált felhasználó interfészek (UI) készíthetőek benne gyorsan és hatékonyan. A 3D Studio nem váltja ki a most létező UI-megoldásokatt (UI Widgets, Qt Quick és Qt 3D), inkább kiegészíti majd azokat - ígérik a készítők.

A 3D Studio nem új termék, a Qt az Nvidia fejlesztőeszközét veszi át és címkézi át, illetve fejleszti tovább a jövőben. Az alapokat adó Nvidia DRIVE Design Studio a chipgyártó DRIVE autós platformját szolgálta, műszerfalak és infotainment felületek készítésére hegyezte ki a vállalat, a jövőben azonban minden Qt-alapú szoftverben visszaköszönhet majd, az autóktól távolabbi piacokon is. Ezt a szoftvert az Nvidia eddig kizárólag autós partnereinek adta ki, de úgy tűnik a cégnél is rájöttek, hogy ezt házon belül fejleszteni nem túl hatékony, így inkább átadták azt a Qt-nak.

A hivatalos bejelentés szerint az Nvidia hatalmas pakkot adott át, több százezer sornyi forráskóddal lett gazdagabb a Qt, amelynek a runtime komponens mellett a tervezőbarát eszközök és a Qt-integráció is részét képezi. A csomag a jövőben Qt 3D Studio néven lesz elérhető, a jövőben szabad szoftveres és kereskedelmi licenc mellett is használható lesz. A készítők ígéretet tettek rá, hogy a fejlesztés a jövőben "in the open", vagyis transzparens módon zajlik majd, a Qt többi részéhez hasonlóan - ennek bevezetéséhez azonban némi türelmet kérnek, a kapott forráskód publikálható formába hozásához némi időre lesz szükség.

Nvidia + Qt

A két entitás együttműködése nem a véletlen eredménye. A Qt hosszú ideje fontos szereplő az autóiparban, a különböző infotainment rendszerek felülete ebben a keretrendszerben készül. A cég ma már egy dedikált termékkel, a Qt Automotive Suite-tal szolgálja ki a vásárlók igényeit, ezt a szoftvercsomagot kimondottan a gyártók speciális elvárásai mentén rakta össze a cég.

Történetesen az Nvidia is érdekelt ezen a piacon, a cég a kudarcos okostelefonos-tabletes kirándulás után az autós területen találta meg a chipek felvevő piacát. Hosszabb távon majd az önvezető autók alá kínál a cég hardverplatformot a cég, egyelőre azonban inkább a már említett infotainment adja a felvevő piacot - logikus tehát, hogy az egyik legfontosabb szoftverszállítóval fonja szorosabbra együttműködést az Nvidia.