Két új FPGA-t hoz az Intel

Két új, szerényebb számítási teljesítményű FPGA-val jelentkezett az Intel. A Cyclone márkanevű, 10 GX és 10 LP programozható logikai kapumátrixokkal a mérsékelt, illetve a kifejezetten alacsony kapacitásigényű IoT-s eszközöket célozza a processzorgyártó. A két új termék a tavaly augusztusban bemutatkozott, csúcskategóriás Stratix 10 MX-szel együtt az Intel harmadik FPGA-ja az Altera felvásárlása óta.

A két modell közül a Cyclone 10 GX az erősebb, az egyszeres pontosság mellett legfeljebb 134 GFLOPS tempóra képes FPGA 220 000 LE-t (Logic Element) és 80 330 ALM-et (Adaptive Logic Modules) vonultathat fel. Az alig több mint 100 GFLOPS egy GPU mellé téve nevetségesen kevésnek hangozhat, hisz ma már a legolcsóbb, belépőszintű videokártyák is ennek nagyjából négyszeresére képesek. Az FPGA-k ugyanakkor a szerényebb teljesítményére cserébe kvázi határtalan rugalmasságot kínálnak, azok utólag, akár működés közben is újraprogramozhatóak. Az ilyen lapkák tetszőlegesen, az adott számítási feladathoz rajzolhatóak át szoftveresen olyan áramkörökké, amelyek jelentős gyorsulást hozhatnak az általános célú processzorokkal, tehát a CPU-kkal és GPU-kkal szemben.

A Cyclone 10 GX-hez 4-12 darab transceiver kapcsolható, memóriából a DDR3 szabvány támogatott, a CPU-val pedig egy négysávos PCIe 2.0 buszon keresztül kommunikálhat az FPGA. A 10 GX-et elsősorban ipari felhasználáshoz szánja az Intel, például ipari gépi látáshoz, városi kamerarendszerek vezérléséhez, videó streaminghez, vagy robotikához. Érdekesség, hogy a lapka nem az Intel gyáraiban készül, a dizájnt a TSMC 20 nanométeres gyártósorain "öntik" szilíciumba.

A Cyclone 10 LP a 10 GX alá sorakozik be, legfeljebb 120 000 LE-vel (Logic Element). Az FPGA többi paramétere egyelőre nem ismert, az ALM-ek száma és az elméleti maximális számítási teljesítmény sem publikus még. A kisebb modellt alacsony fogyasztású és költségű projektekhez ajánlja az Intel, például szenzorok adatainak kombinálásához, vagy motorvezérléshez. A két FPGA megfelel az IEC 61508 biztonsági szabványnak, azokat pedig az év második felében kezdi szállítani az Intel, az azokhoz igazított Quartus fejlesztői szoftverrel együtt.