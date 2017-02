Eltűnik az átugorhatatlan 30 másodperces YouTube reklám

Bejelentette a Google, hogy elbúcsúzik a videók elején található 30 másodperces reklámformátumtól, és inkább a rövidebb hirdetésekre fogja helyezni a hangsúlyt. Bár a döntés végleges, annak bevezetésére várhatóan csak 2018-tól fog sor kerülni. "Úgy döntöttünk, befejezzük a 30 másodperces átugorhatatlan reklámok támogatását 2018-tól, és ehelyett olyan formátumokra fogunk fókuszálni, amely a felhasználók és a hirdetők számára egyaránt kedvezőbb." - mondta a Google szóvivője a Campaignnak. Ettől függetlenül, a 30 másodpercesnél rövidebb formátumok, vagyis a 15-20 másodperces hirdetések egyelőre maradnak, de feltételezhetően ezeknek a megszűnésére sem kell majd sokáig várni.

Nem elég, hogy a félperces, átugorhatatlan videók bosszantották a legtöbb felhasználót, de nyereséget sem termeltek. A Google soha nem közölt részletes adatokat a pénzügyi negyedéves jelentésekben, de a Wall Street Journal értesülései árulkodóak arról, hogy az egymilliárdos nézettség ellenére 2014-ben összesen 4 milliárd dollár volt a bevétel, ami Google a hirdetési bevételeinek mindössze 6 százalékát jelentette. Magyarázat lehet többek közt, hogy a felhasználók inkább megosztott hivatkozásokon és beágyazott videókon keresztül tekintik meg a csatornákat, a YouTube közvetlen meglátogatása helyett, így több reklámból kimaradnak, ellentétben a Facebookkal vagy a Twitterrel, írja a Neowin egy kutatásra hivatkozva.

Helyette a rövid, úgynevezett Bumper reklámvideók elterjedésére lehet mostantól fokozottabban számítani a YouTube-on, akár a videók elején található TrueView, akár a Google által kiemelt Google Preferred típusokra. Tavaly áprilisban vezette be az oldal ezt a 6 másodperces, szintén átugorhatatlan, viszont sokkal rövidebb reklámtípust az okostelefonokon és a tableteken. Ahogy akkor a Google fogalmazott, ezek a videóhirdetések "haikujai" vagyis olyan sűrített tartalmak, amelyekben kreatívan kell összefoglalni a lényeget. Ezek szerint a rövid formátum bevált, a YouTube nem véletlenül helyezné ezt a jövőben a stratégia középpontjába.

Szakértők szerint ez a videós csatorna pánikreakciója arra, hogy a Facebook is szeretne fókuszáltan a videókkal foglalkozni, és saját oldalt indítani, amelynek már az amerikai felhasználók tapasztalhatják a kezdeményeit. "Ezt egy jelnek tekintem arra, hogy a YouTube igazán tart a Facebooktól. Tudjuk, hogy a videók a Facebook ütemtervének középpontjában vannak. A videós kínálatuk egyre vonzóbb lesz a márkák számára , és a YouTube pánikol." - mondta például Callum McCahon, a Born Social startégiai igazgatója a Campaign magazinnak. Emellett a mobilos piacon még rengeteg videós versenytárs jelen van, akik nem kényszerítik a felhasználókat félperces reklámok megtekintésére, ilyen például az Instaram és a Twitter is a nagyobbak közül, vagy a vid.me és a Rumble a feltörekvők közül. A YouTube tehát már rég nem egyeduralkodó a mobilvideós területen, így tennie kell a felhasználók megtartásáért.