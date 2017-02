Áttörés a Google ballonos internetszolgáltatásában

Áttörést ért el légballonos Loon projektjében a Google, a sztratoszférából sugárzott internetszolgáltatás ezzel elérhető közelségbe került. A fejlesztők szerint a fordulópontot a gépi tanulásnak köszönhetik, amivel jelentősen felgyorsult a légköri jelenségek tanulmányozása, az eredményekre építve pedig hatalmasat fejlődött a ballonok navigációja, amivel nem csak megtizedelhető a megfelelő lefedettséghez szükséges légi objektumok száma, de a szolgáltatás beindítása is jelentősen felgyorsítható.

A négy éve tartó kutatásból befolyt időjárási adatoknak hála nagyot fejlődött a ballonok navigációja, azon belül is a repülési magasság szabályozása, aminek köszönhetően a repülő adótornyoknak sokkal kisebb köröket kell leírniuk. Ennek oka, hogy a nagyjából 20 kilométeres magasságban húzódó légáramlatok sebessége és iránya is változó, ezek között folyamatosan, a mindenkori légköri viszonyoknak megfelelően fel és le mozgatva relatíve könnyen navigálhatóak a ballonok, illetve tarthatóak körzeten belül, azokkal nem szükséges megkerülni a földgolyót, ezzel jelentős időt takarítva meg, ami adott szolgáltatási területre levetítve megtizedeli a lefedettséghez szükséges objektumok mennyiségét. A Google számszerűsített is, a korábbi 200-400 darab helyett csupán 10-30 ballon is elég lehet, amivel drasztikusan csökkenhetnek a kiadások.

A Google eredeti ötlete szerint a ballonok megállás nélkül mozogtak volna, azok egymástól azonos távolságban, a föld körül folyamatosan keringve adták volna át egymásnak a stafétát, így biztosítva az egyes területek zavartalan lefedettségét. "Jó lefedettség kell, nem csak akkor, amikor egy ballon épp a környéken jár, úgyhogy a ballonokat szépen el kell rendezni a világ körül és biztosnak kell benne lennünk, hogy ha egy elmozdul, akkor egy másik érkezik a helyére" - mondta még 2013-ban Dan Piponi, aki a projektnél úgynevezett "rapid evaluator" szerepet tölt be, vagyis egy-egy ötlet életképességének gyors vizsgálatával foglalkozik.

A ballonos módszerrel nem csak a ritkán lakott területek vagy a hegyvidékek lefedettsége lenne megoldható, hanem például katasztrófasújtott területeken is pillanatok alatt fel lehet építeni egy kommunikációs hálózatot, amikor arra a legnagyobb szükség lenne. A technológia a bejelentett áttörés ellenére továbbra is kísérleti szinten van, még várhatóan hosszú út vezet egy esetleges kereskedelmi bevezetéshez, bár a cég tavaly szeptemberben sikerrel zárt egy egy bő három hónapos perui tesztet, ugyanebben az időszakban pedig a Yellowstone Nemzeti Park felett is felbukkantak a Google ballonjai.