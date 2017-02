IoT fejlesztői platformot hoz a QNAP

Saját fejlesztői platformmal próbálja célba venni az IoT "maker" közösséget a QNAP. A rendszer hardveres és szoftveres részét egyaránt a tajvani vállalat tervezte, az apró QBoat Sunny alaplaphoz a cég hálózati adattárolóinál megismert operációs rendszer karcsúsított, QTS Lite elnevezésű variánsa került. A QNAP többek között ezzel a termékkel próbálja meglovagolni az egyre növekvő IoT-s hype-ot, ami a cég reményei szerint a vállalati felhasználás mellett a konzumer piacon is jelentős növekedést generál.

A mindössze 12x12 centiméteres, Nano-ITX formátumhoz hasonló alaplapra az Intel AnyWAN GRX750 processzora került. A két darab 64 bites Atom magot tartalmazó, 2,5 GHz-es CPU-t az otthoni átjárókhoz (gateway) tervezte a gyártó, ezért az egy 10G-s csomagprocesszort is magában foglal a chip, amely támogatja az optikai, DSL, G.fast, illetve a 4G/5G WAN kapcsolatokat is. A processzor mellé az IC-re összesen 2 gigabájt DDR3L memóriát forrasztott a QNAP, a rendszer ezen paramétere nem bővíthető.

Az integrált rendszermemória mellé egy kis méretű, eMMC-s háttértár is került, ez az operációs rendszer számára van fenntartva, a további, felhasználói adatokhoz pedig M.2 formátumú, SATA csatolós SSD-ket lehet RAID1-be konfigurálni. A vezetékes hálózati kapcsolatokhoz három darab gigabites Ethernet port áll rendelkezésre (1x WAN 2x LAN), a vezeték nélküli kapcsolatokhoz pedig egy M.2 aljzatot dedikált a QNAP, amibe opcionálisan Wi-Fi/Bluetooth kártya helyezhető.

A QBoat Sunny a csatlakoztatási lehetőségek széles tárházával és a QTS Lite rendszer, valamint az abban elérhető App Center alkalmazásbolt együttesével alapvető NAS funkciók ellátására is képes lehet, valamint az otthoni átjáró szerepét is betöltheti, a termék viszont nem erre helyezi a fókuszt, ugyanis a platformot elsődlegesen a privát, otthoni IoT szerver szerepére készítette a QNAP, amihez szoftveres hátteret is biztosít a csomag.

Ehhez az operációs rendszertől izolált, Container Stationben futó QIoT Suite jelenti a belépőpontot, amelyben a QIoT SDK segítségével készíthetnek mikroszolgáltatásokat a kísérletezni vágyó felhasználók. A QBoat Sunny-hoz szenzorként például az Arduino mikrokontrollere, terminálként pedig egy Raspberry Pi csatlakoztatható, a teljes rendszer (hang)vezérléséhez pedig akár az Amazon Alexa is befogható. A QBoat Sunny platformot nettó 100-120 dolláros áron tervezi forgalmazni a QNAP, a piaci megjelenés időpontjáról viszont még nincs pontos információ.