Elveszti PlayStation Now támogatását a legtöbb eszköz

Megszünteti a Sony a PlayStation Now szolgáltatást több különböző eszközön is, mert a továbbiakban a PS4-re és a Windows PC változatra szeretné összpontosítani a fejlesztést - áll a PlayStation Blog közleményében. A játékstreaming szolgáltatás ebben a két formában továbbra is használható havidíjért (vagy a 450 játék közül valamelyik kibérlésével), az előfizetés érvényes marad rájuk, viszont a többi eszköz Now-felhasználója most értetlenül állhat a döntés előtt.

Nem fog működni a PS Now 2017. április 1-től a 2016-os Sony Bravia TV modelleken, majd 2017. augusztus 15-től más készülékeken sem, beleértve a PS3 konzolokat, a PlayStation Vita és PlayStation TV eszközöket, illetve a Sony Bravia okostelevízió 2013-2015-ös modelljeit, a Sony Blu-ray lejátszókat és a Samsung okostévé szolgáltatásait. A cég arra is figyelmezteti felhasználóit, hogy időben mondják le az automatikusan megújuló előfizetéseket - ebből következik, hogy a túlfizetést vélhetően nem fogja visszatéríteni a Sony a szolgáltatások megszüntetés után.

A felhasználók egy része természetesen csalódott a hozzászólások szerint, például aki nemrég ruházott PS TV-re és Vitára a Now miatt, a bejelentés alapján pedig a Vita teljes támogatásának megszüntetésétől tart. Továbbá a játékosok a döntést sem teljesen értik, és részletesebb magyarázatot kérnek a vállalattól az elhatározás mögött álló "átgondolt szempontokról". Mások abban reménykednek, hogy a bejelentés egy új konzol fejlesztésével is összefügg.

Az itt felsorolt eszközök közül csak a PS4-en marad a Now augusztustól

A jövőben is támogatott, PlayStation Now PC-változatot tavaly nyáron jelentette be a vállalat, amelyhez nincs szükség konzolra vagy a Now futtatására képes okostelevízióra, cserébe a cég a Sony a DualShock 4 kontrollerek vezeték nélkül csatlakoztatásához egy USB sticket árul - egyes játékosok az új bejelentés következtében DS3 támogatásban reménykednek, mivel a TV-támogatás megszűnésével marad egy felesleges kontrollerük. Úgy látszik, a Sony-nak bevált a PC-s stratégia, a legutóbbi negyedéves jelentésből pedig kitűnik a PlayStation 4 "Slim" és a PS4 Pro változatok sikere is, ezekből 15 százalékkal több fogyott az azt megelőző év azonos időszakához képest.

Minden felhős PS Now játék elmenthető, majd utána elérhető PS4 és a Windows PC szolgáltatásaiból. Ez viszont nem biztos, hogy vásárlásra fogja ösztönözni azokat a játékosokat, akik a szolgáltatás miatt az utóbbi időben vásároltak olyan eszközt, amely most támogatását fogja veszteni. A magyar felhasználók közül viszont csak azok lehetnek csalódottak, akik VPN-nel, virtuális bankkártyával vagy más kerülőúton oldották meg a használatot, mivel a szolgáltatás egyelőre csak az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Belgiumban használható, de Magyarország nem tartozik a támogatott régiók közé.