Térhangzásos fejlesztéshez kínál új plugineket a Google

Két új pluginnel próbálja segíteni a térhangzásos fejlesztéseket a Google. A cég a piacon jól ismert és népszerű Firelight Technologies és Audiokinetic technológiáira építi a GVR (Google VR) beépülőket, a két cég megoldásai ugyanis évek óta kvázi platformfüggetlen támogatást élveznek. A Google elsősorban a virtuális valóság miatt igyekszik mankót nyújtani a fejlesztőknek, a cég tavaly ősszel jelentette be saját, Daydream platformját, amivel határozottabb irányt mutatna az iparágnak.

A Google a feljebb említett két céggel szorosan együttműködve fejlesztette a beépülő modulokat. A Firelight Technologies az FMOD, az Audiokinetic pedig a Wwise motorról ismert, ezek képességeinek kiaknázáshoz kínál modern, térhangzást biztosító plugineket a Google. A beépülők gyakorlatilag bármely népszerű operációs rendszer alatt használhatóak, Android mellett az iOS, a Windows, a MacOS, illetve a Linux is támogatott.

A pluginokon keresztül jóformán az összes, térhangzáshoz szükséges effekt elérhető. A nagy pontossággal renderelhető, több hangforrásos modellezés mellett az egyes források távolsága és magassága is érzékeltethető, illetve okklúziós effektre is van lehetőség, minimális többletterhelés mellett. A teremakusztika valós időben igazodik a hallgató pozíciójához, finom átmenetet biztosítva az eltérő környezetek között. Végül, de nem utolsó sorban a YouTube-nál megismert immerzív ambisonic hangzásképek megszólaltatására is lehetőséget kínálnak a pluginok.

A Google ígérete szerint a beépülő modulok gond nélkül működnek az FMOD és Wwise támogatással rendelkező olyan modern videojáték-motorokkal, mint például a Unity vagy az Unreal Engine. A pluginok az adott eszköz CPU-ján végzik a térhangzáshoz szükséges számítási műveleteket, a fejlesztőnek pedig természetesen lehetősége van a célkonfiguráció képességeinek megfelelő mennyiségű és minőségű effekteket kiválasztani, legyen szó egy középkategóriás okostelefonról, vagy épp csúcs asztali PC-ről. A Google ehhez kapcsolódóan kiemeli, hogy a GitHub-ról letölthető pluginok jól optimalizáltak, azok relatíve alacsony terhelést rónak a processzorra.