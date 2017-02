Döntöttek az EU tagállamok: lesz tartalom-roaming

Megállapodott az Európai Bizottság, az Európai Parlament, valamint az EU tagállamok az Európán belüli mobilitás, azaz a tartalom-roaming kérdésében. A megállapodás értelmében az európai állampolgároknak az EU-n belül mindenhol igénybe kell majd tudni venni a meglévő előfizetéseiket az online szolgáltatásokra, tehát például a magyar Netflix előfizetőknek Bulgáriában is hozzá kell férnie a Magyarországon elérhető videókhoz. Ugyanez vonatkozik bármely más videotárra (például HBO Go, Amazon Prime), online televíziószolgáltatásra, videojáték-piactérre (Steam, Origin), zenei szolgáltatásra (Spotify, Deezer, Google Music) vagy akár e-könyvre.

A problémát az jelenti, hogy az online tartalomszolgáltatók ellenőrzik ugyan az előfizető lakóhely szerinti országát például a fizetés módja, a helyhez kötött internetszerződés vagy az IP-cím alapján, de jellemzően nem teszik lehetővé a tartalmakhoz való hozzáférést más országokban a szerzői jogi gátak miatt, mivel a jogtulajdonosok az országonkénti eltérő licencelési feltételekben érdekeltek. Ennek eredményeként az országhatárok meghatározzák a hozzáférést a tartalmakhoz, és ugyan a szerzői jogi kérdések alapjaiban most sem változnak, de a felhasználónak a döntés értelmében külföldi utazásaikor is meg kell tudnia nyitni azokat a tartalmakat, amelyeket otthon is meg tud az előfizetése szerint.

Ha az új szabály életbe lép, akkor annak betartása kötelező lesz minden olyan online szolgáltatónak, amely előfizetési díj ellenében kínálja tartalmait. A térítésmentesen kínált tartalmak gazdái, például online közszolgálati televíziók és rádiók dönthetnek arról, hogy a regisztrált felhasználóknak felkínálják a hordozhatóságot, de számukra ez nem lesz kötelező feltétel.

A témakör még mindig a Digitális egységes piac (Digital Single Market) megteremtésére irányul, ezen belül is az uniós szerzői jogi újraszabályozásra, a tervezet 2015-ös megjelenése óta viszont ez az "első kézzelfogható lépés" a javasolt korszerűsítés felé - írja a Bizottság közleménye. A megállapodás a szerzői jogok mellett érinti az e-kereskedelem és a területi alapú tartalomkorlátozás (geo-blocking) elemeit is a DSM stratégiájában.

"A mai megállapodás kézzelfogható előnyökkel jár az európai fogyasztók számára. Akik az otthonukban előfizetéssel rendelkeznek, a jövőben Európán belül utazva is zavartalanul élvezhetik kedvenc sorozataikat, zenecsatornáikat, sportközvetítéseiket. Ez fontos újabb lépés a digitális tartalmak egységes piacán meglévő akadályok lebontása felé." - nyilatkozta Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök.

Egyelőre mindez egy megállapodást jelent, amelyet a későbbiekben még az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia. Amennyiben ez megtörténik, az új szabályok 2018 elejétől érvénybe lépnek minden EU tagállamban. A szolgáltatóknak és a jogtulajdonosoknak 9 hónapos felkészülési idejük lesz az új szabályok alkalmazására. A hozzáférés lehetősége azért is lenne sürgős és fontos, mivel 2017. június 15-től a mobilinternet-szolgáltatásokra vonatkozó új roaming-szabályok is életbe lépnek, és onnantól kezdve a felhasználók Európán belül saját belföldi árakon használhatják a mobilinternetet, és férhetnek hozzá az említett tartalmakhoz.

A tartalom-roaming csak az egyik eleme volt az uniós szerzői jogok újraszabályozásáról szóló tervezetnek, amelyről most megállapodás született. Emellett azonban még nincs döntés a kiegészítő szerzői jogról a cikkekből készült kivonatokra vonatkozóan, a "panoráma-szabadságról" azaz a szerzői jogvédelem alatt álló épületek fotózhatóságáról, vagy a szerzői jogi kivételek uniós minimumáról. A Bizottság döntése ezekben a kérdésekben is várható a közeljövőben.