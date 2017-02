All-flash-re kapcsol a Cisco HyperFlex

Bejelentette (hiper)konvergens HyperFlex rendszerének 2.0-s verzióját a Cisco. Az előre integrált, szervert, tárolót és hálózati egységet egyaránt tartalmazó csomag ezzel szintet lépett, az immár all-flash, azaz tisztán SSD-vel szerelt kiszerelésben is elérhető. A hardveres konfigurációk nem változtak gyökeresen, maradt a tavaly bemutatott alap, amelyek a meghajtókon kívül csak a processzor frissültek. Az igazi változás (most is) a szoftverben keresendő, amit már tisztán flash-alapú rendszerhez optimalizált a Cisco.

A szinte pontosan egy éve bemutatott HyperFlex-szel konzervatív rajtot vett a Cisco. Az üzemeltetés leegyszerűsítését célzó költséghatékony, nagy kapacitást és teljesítményt célzó konvergens megoldását ezidáig csak merevlemezekkel kínálta a vállalat, amely a célterületnek megfelelően a teljesítmény helyett a megbízhatóságot helyezte előtérbe. Az óvatos megközelítéshez köze lehetett az Invictás blamához is, a 2013 szeptemberében felvásárolt termékcsalád ciscós pályafutása végül egy nagy pofonnal végződött, a fejlesztés olyan műszaki problémákkal küzdött, amit a cég képtelen volt helyrepofozni, ezért végleg kivonta forgalomból az all-flash tárolókat.

A tavalyi rajt óta korábban egyetlen jelentős frissítést mutatott be konvergens megoldásához a Cisco. A rendszer 1.8-as verziójával komoly megkötés tűnt el, a cég megnyitotta a fabrikot, amivel más rendszerekkel is keverhetővé, összevonhatóvá vált a HyperFlex. A Cisco szerint a lépéssel megelőzhető az úgynevezett informatikai "silók" kialakulása, amelyek kvázi átláthatatlanul bonyolult rendszert alkotva szinte lehetetlenné teszik a hatékony üzemeltetést.

A most megjelent HyperFlex 2.0 elsősorban a teljesítmény növelésére fókuszál, a tisztán flash-alapú tárolórendszernek köszönhetően bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet a késleltetés. Ez a konvergens rendszer több felhasználási területén is kamatoztatható, a HyperFlex például desktop virtualizációhoz, azaz VDI-hez (is) népszerű választás, a gyorsabb tárolónak hála pedig akár komplexebb, háttértár-intenzív(ebb) asztali környezet is kényelmesen kiszolgálható, de szintén sokat profitálhat a flash-alapú tárolóból egy nagyobb SQL adatbázis is.

A frissített, már kizárólag SSD-ket tartalmazó HyperFlex HX220c és HX240c CPU-ban is megújult, előbbit a Broadwell-alapú Xeon E5-2600 v4-es sorozattal lehet rendelni, utóbbiban pedig a Broadwell mellett még a Haswell-alapú v3-as verziók is elérhetőek, memóriában mindkét rendszer 1,5 terabájtig skálázható. Tárkapacitásban a HX220c hat darab 3,8 terabájtos SSD-vel 22,8 terabájtig skálázható, a nagyobbik, HX240c pedig 38 terabájtos kapacitással tetőzik.