Hanggal, automatikus lejátszással támadnak a facebookos videók

Hangos lejátszással és más kisebb újdonságokkal fog bővülni a hírfolyamban megjelenő automatikusan lejátszott videó a Facebook Android és iOS alkalmazásban. Eddig csak a videót indította el görgetés közben a rendszer, és mint kiderült, a Facebook nézettségi statisztikáit torzította is két éven keresztül ez a jellemző. Hamarosan viszont a lejátszás mellett a hang is automatikusan ki- és bekapcsol, amint a felhasználó videós tartalmakhoz ér - írja Dana Sittler termékmenedzser és Alex Li műszaki menedzser a Facebook híroldalán megjelent bejegyzésben.

Már tavaly nyár óta teszteli a funkciót a közösségi óriás ausztrál felhasználóknál, mivel saját korábbi kutatásai is kimutatták, hogy az emberek 80 százaléka negatívan reagál a figyelmeztetés nélkül hangosan megszólaló reklámokra. Az egyik cél ugyanis ebben az esetben is a reklámok eljuttatása a facebookozókhoz. Akkor azt javasolták a fejlesztők a hirdetőknek, hogy hang nélkül érthető üzeneteket készítsenek - a feliratozott videók a belső tesztek szerint 12 százalékkal növelték a nézettséget. Most érkezett a hanggal ellátott tartalmak tesztelése abba a fázisba, hogy a Facebook fokozatosan szélesebb körben kiterjessze, a Recode értesülései szerint legkésőbb év végéig globálisan minden felhasználónál meg fog jelenni.

Több módon el lehet kerülni a váratlan hanglejátszást, amelyek közül az egyik a lenémított telefon. A másik lehetőség pedig a beállítások menüpontban "a hírfolyamban megjelenő videók hanggal indítására" vonatkozó csúszka kikapcsolása - legalábbis amennyiben már az új szolgáltatás aktív. A közlemény szerint ennek elindulásáról és a kikapcsolási lehetőségekről egy alkalmazásüzenet fogja tájékoztatni a felhasználókat.

Más, kisebb és kevésbé zavaró újítások is megjelennek ezzel egy időben a videókra vonatkozóan. A portrémódban készült tartalmak könnyedén teljes képernyőre húzhatóak ki a bal felső sarokban megjelenő ikonnal, a lejátszósáv pedig előnézeti képet mutat a felvételbe beletekerés közben - mint ahogy más oldalakon is megszokhatták a felhasználók, de erre eddig a Facebookon nem volt lehetőség. Ezen kívül a lejátszás a görgetés folytatása után is aktív marad, kis ablakban megjelenik és bárhová elhelyezhető a képernyőn, androidos készülékeken még a Facebook alkalmazás bezárását követően is nyitva marad, amíg a felhasználó be nem csukja a felvételt.

Videót a tévére!

Megjelenik továbbá az okostelevíziókra szánt Facebook Video App, amely hamarosan elérhető az Apple TV, az Amazon Fire TV és a Samsung Smart TV kínálatában, de más platformokra is várható. Ez a megoldás a tavalyi videostream megoldás kiterjesztése, mivel az appal megnyithatók olyan videók, amelyeket a felhasználó barátai vagy az általa követett oldalak osztottak meg, illetve az érdeklődési körön alapuló felvételek, és az éppen legnépszerűbb tartalmak. Megnyithatóak lesznek még ezentúl a facebookozó által későbbi megtekintésre elmentett vagy korábban megnézett, megosztott vagy feltöltött videók egyaránt.

Ezekkel a lépésekkel a közösségi óriás a videós tartalmak irányába tesz egy lépést, amelyet Zuckerberg a negyedéves pénzügyi jelentés elemzői konferenciahívásán is hangsúlyozott. A Facebook ugyanis a jövőben nem csak szöveges és képi tartalmakat szeretne megjeleníteni a hírfolyamban, hanem a videóknak is központi szerepet szán az oldalon - versenybe szállva a Twitter és a YouTube törekvéseivel. Előre jelezte a cég, hogy 2017-ben intenzívebben folytatja a fejlesztést videós területen, többek közt saját tartalmakkal és külön menüponttal, úgyhogy a mostani csak egy kisebb lépés a hosszútávú projektben.