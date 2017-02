Titkosított videohívásokkal egészül ki a Signal

Lassan a Facebook Messenger vagy a WhatsApp teljes értékű riválisává növi ki magát Edward Snowden kedvenc chatalkalmazása, a Signal. A szoftvert fejlesztő Open Whisper Systems ugyanis az app legutóbbi frissítésében már a titkosított videóhívásokat is elérhetővé teszi - igaz egyelőre csak béta verzióban. Az új szoftververzió emellett a fejlesztők ígérete szerint az egy ideje már elérhető, ugyancsak titkosított hanghívások minőségén is javít, a funkciót ugyanis ezen a téren korábban érték kritikák. A titkosított videohívások az alkalmazás beállításai között kapcsolhatók be, azok sikeres lebonyolításához a funkció értelemszerűen mindkét félnél aktív kell, hogy legyen.

Az új opció a Signal iOS-es és androidos alkalmazásában is elérhető, az Apple rendszerén ráadásul az iOS 10-es CallKitet is képes kihasználni, azaz a bejövő videohívásokat a felhasználók közvetlenül a zárképernyőről fogadhatják, az ezzel kvázi natív hívásélményt kínál. Sajnos azonban a kényelem nincs áldozat nélkül, a CallKit bekapcsolásával az iOS az iCloudba szinkronizál bizonyos hívásadatokat, mint például a hívott felek nevét vagy épp a beszélgetés időtartamát. Természetesen a CallKit használat kikapcsolható az app beállításai között, ha a fenti adatok rögzítése zavarna valakit.

Az Open Whisper Systems csapata szerint a VoIP hívások titkosítása viszonylag magától értetődő feladat, amelyet egyszerűsít, hogy az írott chattel ellentétben annál kvázi egyidejű kommunikáció zajlik, nincs szükség az információ hosszabb távú tárolására. A hasonló hívásoknál a legfontosabb szempont a titkosításnál használt kulcscsere autentikációja, annak hibás megvalósítása ugyanis teret ad a közbeékelődéses (man-in-the-middle) támadásoknak. A fejlesztők a legújabb frissítéssel mind a hanghívásokat, mind a béta verziós videohívásokat a vállalat saját, Signal Protocol megoldására helyezik át, így immár azok is a jól bevált, Snowden-kedvenc protokollra építenek - a hanghívások eddig ZRTP-t használtak a titkosításhoz.

Az érdeklődők az Open Whisper Systems kapcsolódó GitHub repositoryjaiban is körbenézhetnek a változásokat illetően. A béta verziós videohívásokat a cég több lépcsőben teszi elérhetővé felhasználói számára, miután így könnyebben tud visszajelzéseket gyűjteni az app működéséről különböző készülékeken vagy épp hálózatokon.