Itt vannak a Qualcomm első 802.11ax termékei

Ahogy lassan a háztartásokban is egyre nehezebb lesz összeszámolni a Wi-Fi-re csatlakozó eszközök számát, a vezeték nélküli szabványoknak új kihívással kell szembenézniük, a fókusz az eddig középpontba helyezett elméleti maximális adatátviteli sebességről egyre inkább a lehető legnagyobb számú csatlakoztatott eszköz hatékony kiszolgálása felé tolódik. Ezt célozza a technológia következő mérföldkövének ígérkező 802.11ax is, amely a 2,4 és 5 gigahertzes frekvenciákon ígér komoly előrelépést - a technológiát a Qualcomm is meglovagolja, a chipgyártó mindjárt két 802.11ax-re építő terméket is bejelentett.

A frappánsan IPQ8074 névre keresztelt SoC 12 adatstreamet támogat, baseband terén 80 megahertzes csatornaszélességet ígér és a MU-MIMO sem maradt ki a kínálatból. Az eszközben a baseband mellett egy négy darab Cortex-A53 magot számláló processzort is találunk, 2 gigahertzes csúcsórajellel, illetve egy további kétmagos hálózati gyorsítót, többek között deep packet inspection feladatokhoz. Hálózati oldalon az eszköz akár négy darab gigabites MAC-et támogat, illetve az NBASE-T is feltűnik a repertoárban, akár két 10G interfésszel. A 14 nanométeres gyártási eljárásra építő eszközzel készülő AP-k a Qualcomm szerint PoE (vagyis a hálókábelen keresztüli) energiaellátással is működhetnek majd.

Az IPQ8074 kliensoldali párja a QCA6290. Egy 2x2 802.11ax eszközről van szó, amely egyidejű kétsávos működésre képes. A fenti termékkel ellentétben az Anandtech szerint a SoC 28 nanométeren készül, és a Qualcomm egy sor saját fejlesztésű technológiáját is megkapja, amelyek barátságosabb akkus üzemidőt hivatottak elérni vele - noha a gyártó pontos fogyasztási értékeket nem közölt. A cég várakozásai szerint a QCA6290 különböző beágyazott rendszerek integrált részeként lát majd napvilágot. A gyártó igyekszik hangsúlyozni, hogy a 802.11ax bevezetéséből nem csak az új szabványra építő megoldások, de a korábbi, 802.11ac-s eszközök is profitálnak, a technológia azok számára többek között jobb lefedettséget biztosít.

A Qualcomm nem az első gyártó amely szárnypróbálgatásokba kezd a 802.11ax szabvánnyal, a céget a Quantenna előzte meg, amely már tavaly októberben felvázolta a technológiára építő AP-ját. Más riválisok ugyanakkor egyelőre nem jelentek meg a területen, egyebek mellett a Marvell és a Broadcom sem rukkolt még elő hasonló termékkel. A Qualcomm várakozásai szerint még idén megjelennek a piacon az első, IPQ8074-re építő routerek, a QCA6290 felbukkanására klienseszközökben azonban 2018-ig várni kell.