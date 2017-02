A Xiaomi is saját processzort tenne okostelefonjaiba

Már a Xiaomi is saját alkalmazásprocesszoron dolgozik - állítja a The Wall Street Journal. Az okostelefonjairól elhíresült márka ezzel optimális esetben olcsóbban juthat a kritikus fontosságú komponensekhez, miközben differenciálhatja is magát az egyedi processzorokkal. A kínai cég ezzel a hazai konkurensnek számító Huawei nyomába léphet, amely HiSilicon márkanéven évek óta készít processzorokat okostelefonjaiba.

A Pinecone kódnéven futó fejlesztés a hírek szerint már a küszöbön áll, az egy hónapon belül piacképes formába kerülhet. A processzor fejlesztését Beijing Pinecone Electronics nevű fedőcég végzi, amihez a Xiaomi 15 millió dollár értékben vásárolt kompetenciát a Datang subsidiary Leadcore Technology-tól, anno ugyanezzel a céggel hozták hírbe a szintén saját alkalmazásprocesszort fejlesztésével kacérkodó ZTE-t is.

Arról egyelőre nincs hír, hogy a Xiaomitól pontosan milyen processzorra lehet számítani, de az egyedi mikroarchitektúra már most kizárható, ahhoz ugyanis óriási befektetésre és sok éves munkára lenne szükség. A legvalószínűbbnek az ARM POP csomagja tűnik, amivel a Xiaomi hozzájuthat az ARM által tervezett fizikai IP-khez, amibe a CPU magokon túl például a memóriavezérlő, és a GPU is beletartozik, az elérhető IP-kből pedig összelegózható a chip, amit ezt követően az ARM szerződéses bérgyártója (pl. a TSMC) elkészít.

A lépés olyan cégek számára lehet leginkább fájó, mint a MediaTek vagy a Qualcomm, akik egyik nagy bevételi forrását az alkalmazásprocesszorok jelentik. A saját fejlesztésű rendszerchipek ugyanakkor még nem feltétlenül jelentik azt, hogy a Xiaomi teljesen mellőzné a külső beszállítók chipjeit, ugyanakkor a felvevőpiac ezzel kétségkívül tovább zsugorodna.