Független audittal hitelesíti reklámeredményeit a Facebook

Külső elemzőkre bízza hirdetési eredményeinek hitelesítését a Facebook, miután tavaly több esetben is téves információkkal szolgált partnereinek a reklámok hatékonyságát illetően. Az egyik legnagyobb visszhangot kapó esetnél a közösségi óriás az oldalán megjelenő videós tartalmak nézettségi statisztikáit torzította, hogy azok a riválisokénál nagyobb átlagos nézettségi időt mutassanak. Miután az incidensre fény derült, több hirdető is elégedetlenségének adott hangot a cég szolgáltatásával kapcsolatban, a cég próbál idén tiszta lappal kezdeni és oltani a tavalyi botrány tüzét.

A vállalat blogposztban jelentette be a lépést, amelynek értelmében a Facebookon és Instagramon megjelenő hirdetések után a partnerek a jövőben részletesebb információkat kapnak, beleértve, hogy egy-egy hirdetés mennyi időt töltött a felhasználók kijelzőjén, továbbá hogy ebből mennyi ideig látszott a reklám egésze, illetve 50 százaléka - mindezt milliszekundumos pontossággal.

A begyűjtött adatok hitelességének mérésére a cég a Media Rating Councilt (MRC) kérte fel, amely saját audittal is ellenőrzi majd a Facebook által közölt értékeket. A vállalat emellett 24 darab harmadik féltől származó mérési megoldást is bevet, amelyek közül hirdetőpartnerei tetszés szerint kiválaszthatják a nekik legszimpatikusabbat. A cég jelenleg világszerte több mint négymillió hirdetőt szolgál ki, amelyek számára a külső audittal és új mérési opciókkal nagyobb transzparenciát igyekszik biztosítani - és nem utolsó sorban feledtetni a tavalyi adattorzító gyakorlatát.

A megbízhatóbb és átláthatóbb mérési módszereken túl a vállalat új videóvásárlási lehetőségeket is bevezet. Egész pontosan három újdonságról van szó, amelyek a Facebook az Instagram, illetve a cég Audience Network hálózatának teljes egészére kiterjednek. A "Completed-View buying" opciót választva a hirdetők csak azokért a videós hirdetésekért fizetnek, amelyeket a felhasználók teljes egészükben végignéztek, maximum 10 másodperces hosszúságig. A "Two-Second buying", konstrukciónál ahogy nevéből is sejthető legalább két másodpercig tartó megtekintésekért kell fizetni, amelyeknél a videó pixeljeinek legalább fele látható a kijelzőn - végül pedig megjelenik a "Sound-On buying" megoldás is, ennél a partnerek kifejezetten bekapcsolt hanggal lejátszott videókat vásárolhatnak.