Steam Direct: közvetlen értékesítésre vált a Valve platformja

Drámai átalakítást kap a Valve Steam, a cég teljesen átgondolja a belépési küszöböt. Eddig (és jelen pillanatban is) a független fejlesztők számára a Greenlight rendszerében kellett a Steam-felhasználóktól kikönyörögni elegendő szavazatot a boltba kerüléshez. Ezt a sorompót most felszámolja a disztribúciós platform, a jövőben elegendő lesz a letétet befizetni, indulhat is az értékesítés.

Szűrni, de csak óvatosan

A Direct egyik legfontosabb szűrője az ára lesz: a fejlesztőnek a játék listázásáért fix összeget kell letétbe helyeznie. A Valve egyelőre nem döntött, hogy ez pontosan milyen summát jelent, a közlemény szerint jelenleg 100 és 5000 dollár közötti összeget fontolgat a cég. Előbbi összeg a Greenlight jelenlegi belépőjének felel meg, ennyit kell a fejlesztőnek letenni ahhoz, hogy a játék egyáltalán felkerüljön a kiadásra jelöltek listájára - a cég ettől várja a piactér "zajcsillapítását", vagyis hogy nem önti el a boltot a digitális szenny.

Közösségi szűréssel: túl szűknek bizonyult.

Jó (és fontos) részlet, hogy a díj csak letét lesz, amelyet az értékesítések nyomán a Valve visszafizet a fejlesztőnek. Ugyan ennek pontos módját a cég nem közölte, Alden Kroll Valve-alkalmazott a Gamasutra kommentszekciójában elmondta, hogy bizonyos bevételi szintet megütve a Valve visszaadja a letétet majd.

Liberalizálni a piacot

A hivatalos bejelentés szerint a Steam 13 éves története során a Valve igyekezett fokozatosan kinyitni a disztribúciós platformot, az első verzióban még komoly válogatás után kerültek be a játékok, ehhez képest a Greenlight már egy igen erős liberalizációt jelentett, ahol a közösségi kurátorok döntöttek az egyes címek bekerüléséről. A nyitás nem volt sikertelen, legalább 100 olyan cím jelent így meg, amelyek egyenként legalább 1 millió dolláros bevételt hoztak - ezek az eredeti modellben nem kerültek volna be a boltba.

A következő lépés pedig a Greenlight kivezetése lesz, a közösségi szűrőt teljesen váltja majd a Steam Direct. A listázáshoz elegendő lesz a digitális jelentkezési űrlap kitöltése, személyes vagy céges azonosság ellenőrzése és az adózási és banki adatok megadása. Ezt követően megnyílik a lehetőség az értékesítésre, a fent említett listázási letét egyenkénti befizetésével lehet címeket felvenni a rendszerbe.

A Greenlight kivezetése melett a Steam szerint az szólt, hogy az ott dolgozó közösség ízlése nem vágott egybe a teljes vásárlóközönségével, így bizonyos játékok sokkal könnyebben, bizonyosak pedig nagyon nehezen jutottak át ezen a vásárlókhoz. A másik probléma pedig a bejutott, listázott játékok és a potenciális vásárlók összekötése: hiába nyert felvételt egy cím, annak minősége korántsem generált automatikusan bevételeket.

Kinn vagy benn?



A szűrőprobléma valós: ha a platformra minden gát nélkül kerülnek fel a szoftverek (játékok és egyéb alkalmazások), akkor nehéz lesz zavaró zaj nélkül tartani azt. A közlemény közvetve utal arra, hogy a Steam fejlesztői az automatizált ajánlórendszerekben hisznek, mint a Discovery, amely személyre szabottan kínál a felhasználónak újabb címeket megvételre. A tavaly 2.0-hoz érkező Discovery, a jobb felhasználói értékelések, a cimkézés, a gyorsabb és kényelmesebb pénzvisszafizetés és a Steam Curators rendszer lesz tulajdonképp az a szűrő, amely segít majd a megsokszorozódó címek rengetegében eligazodni a játékosnak, ezzel az előszűrő Greenlight gyakorlatilag redundánssá, feleslegessé vált.

Ráadásul ezek a szűrők nem csak negatív irányba működnek, tehát nem csak gátként, hanem értékesítési csatornaként is működnek, vagyis megoldják a másik problémát, a releváns, minőségi címek kiemelését az arra fogékonyak számára. Ez kritikus elem, így ugyanis a jó minőségű, élvezhető játékok is megkapják a saját célközönségüket, legyen ez utóbbi bármennyire szűk.