Vékony jégen a Samsung új Android-barát Chromebookjai

Felsorakozott a startvonalnál a Chromebookok új nemzedéke, amely a teljes egészében a Chrome böngészőre támaszkodó platformot egy új, elképesztően kiterjedt ökoszisztémával egészíti ki az androidos appok formájában. A Google és gyártópartnereinek jellemzően barátságos árú notebookjainak eddig jellemzően bizonyos rétegpiacokon sikerült látványos sikereket elérni, mint például az oktatás, a keresőóriás mobilos rendszeréről megismert appok azonban a fősodorbeli felhasználók számára is vonzóbbá tehetik a Chromebookokat - legalábbis ha a mobilkijelzőkre készült szoftvereket és felhasználói élményt sikerül a notebookok paramétereihez igazítani.

Ez korántsem triviális feladat és a korai tesztek alapján még most, az Android appokat támogató Chromebookok megjelenésének küszöbén, lényegében az utolsó utáni pillanatban sem megoldott. Ez jól látszik az "új hullám" két élharcosa, a Samsung Chromebook Plus és Pro modellek korai tesztjeiből: a két eszköz mezei Chromebookként kiválóan muzsikál, és a fizikai kivitelezésre sem lehet panasz, az androidos alkalmazások használhatósága viszont még nagyon messze van a piacképestől, ahogy azt többek között a The Verge és a Wired tesztjei is megerősítik. A szoftver persze még bőszen lobogtatja a béta címkét, a hivatalos rajtig a cég még sok mindent csiszolhat a jelenlegi problémákon, a megjelenés ígért dátuma azonban kíméletlenül közelít, a Pro modell hivatalos rajtja áprilisban, a Plus verzió pedig egy-két héttel korábban várható.

Tisztességes hardver, a béta szoftver alatt

A két eszköz közel azonos hardverrel érkezik, az egyetlen különbséget a processzor jelenti, a Plusban egy OP1 ARM lapkát találunk (2 x Cortex A-72 és 4 x Cortex-A53), a Pro modellben pedig egy erősebb, kétmagos Intel Core m3-6y30 chip dolgozik. Az eszközök többi paramétere, beleértve a külső formatervet is, teljesen megegyezik és egyébként kifejezetten figyelemreméltó az áruk alapján középkategóriába sorolható eszközökhöz képest. Az érintésérzékeny kijelző 12,3 hüvelykes, tisztességes 2400x1600 pixeles felbontással, 3:2-es képaránnyal. A RAM mérete 4 gigabájt, a belső tárhelyé pedig 32, amelyet microSD-vel lehetőség van bővíteni. Az eszközökben gyorsulásmérőt és giroszkópot is találunk, továbbá egy 720p-s webkamerát, az akkumulátor pedig 39 Wh-s, amelyet az eszköz két oldalán lévő USB-C aljzatok bármelyikén keresztül tölthetünk.

Az első tapasztalatok alapján a hardver kifejezetten jó minőségű, The Verge tesztje kényelmes billentyűzetről, a 360 fokban hátrahajtható kijelzőnél pedig masszív zsanérokról beszél, de a tesztek az akkus üzemidőt is dicsérik, azt a mindennapi használat során a két modellnél 8-10 óra környékére teszik - egyöntetűen hátrányként jelölik meg viszont a klaviatúra háttérvilágításának hiányát. Összességében mindenesetre elmondható, hogy hardveresen a Samsungnak kifejezetten jó gépeket sikerült összeraknia, amelyekhez a cég Note oksotelefonjaiból ismerős érintőceruza is párosul.

Nem csak fogdosni és hajtogatni jó azonban az eszközöket, azok hagyományos Chromebookként használva is gond nélkül helytállnak - ha viszont a várva várt androidos appok futtatására kerül a sor, már sokkal kevésbé remekelnek. Az egyik fő gond épp az imént említett stylus, azaz az eszközök talán legfőbb megkülönböztető elemének háza táján bukkan fel, az érintőtollas bevitel során megjelenő vonalak ugyanis csak komoly lemaradással követik a ceruza hegyét a kijelzőn, ami érezhetően elvesz a hiteles "firkálásélményből".

Nem akar betörni az Android

Az androidos appok terén jelenleg egyértelműen az olcsóbb, Plus modell teljesít jobban, ami nem meglepő, hiszen a Google mobil operációs rendszerére készült szoftverek alapvetően az ARM processzorokra vannak berendezkedve. A Samsung Chromebook Plusnál ennek megfelelően "elfogadható" bétáról beszélhetünk, The Verge szerint nagyjából napi egy-két app összeomlással. Az Intel chippel szerelt Chromebook Pro azonban ennek szöges ellentéte, azon az appok szinte használhatatlanok, különösen ha erőforrásigényesebb alkalmazásról (például játékokról) van szó.

Mindkét eszközön megnehezíti az androidos appokkal való munkát az is, hogy az alkalmazásoknak még mindig nem sikerült megfelelően alkalmazkodniuk a notebookos kijelzőmérethez, illetve az asztali környezethez. Az appok túlnyomó többségénél három ablakopció áll a felhasználók rendelkezésére, a teljes kijelzős, valamint a telefonos és tabletes elrendezés, dinamikus átméretezésre nincs lehetőség. A Wired emellett a touchpad és a billentyűzet kapcsán is számos problémáról beszámolt (a Chromebook Pro modellen), egyes appok nem ismerik fel az asztali beviteli eszközöket. Mindezt persze a Google-nek és partnereinek még van idejük orvosolni, az ugyanakkor jól látszik, hogy nem lesz könnyű dolguk. Az mindenesetre hatalmas plusz pont, hogy a Chromebookok szoftvere a Google közvetlen felügyelete alá tartozik, így a felhasználóknak nem kell a frissítések-javítások terén gyakran kifejezetten lomha gyártókra várniuk.

A frissítésre szükség is lesz, a notebookok jelenleg az Android 6.0 stacket futtatják, a 7.0-s alrendszer a következő hetekben fut be. Ez várhatóan jelentős előrelépést hoz majd, ez a verzió ugyanis már API-t biztosít a fejlesztőknek arra, hogy alkalmazásaikat felkészítsék az ablakozó operációs rendszerre, ami várhatóan megoldja a fent említett problémák egy részét.

A Samsung olcsóbb eszköze, a Chromebook Plus nettó 449, a Pro modell pedig nettó 549 dollárért lesz kapható. Ennél már láthattunk jelentősen olcsóbb Chromebookokat, ugyanakkor ha figyelembe vesszük a stylust, a jó minőségű felépítést és a kiterjedtebb alkalmazás-ökoszisztéma ígéretét, az ár-érték arány már nem is tűnik rossznak. Ehhez persze szükség van arra is, hogy a Google kigyomlálja a használatot megnehezítő bugokat és a rendszer elhagyja a béta címkét.