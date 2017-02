Fellebbez az Oracle a híres Oracle-Google szerzői jogi perben - jelentette be a vállalat a múlt héten. A per nagyon fontos a globális szoftveripar számára, a tét ugyanis a programozási interfészek (API-k) másolhatósága, illetve annak korlátai. Az Oracle a korai részsikerek után tavaly elveszítette a szerzői jogi pert, most azonban újra nekifut a cég és fellebbezni fog.

A zászló hosszú ideig az Oracle-nek állt, a 2010-ben indult ügyben (több, egymásnak ellentmondó ítélet után) a végleges döntés kimondja, hogy a Java nyelvben használt API-kat, azok "struktúráját, sorrendjét és szervezését" igenis védi a szerzői jog. Vagyis egy API újraimplementálása, gyakorlatilag lemásolása szerzői jogot sérthet. Azért feltételes mód, mert a második körben azt kellett az igazságszolgáltatásnak megállapítania, hogy az újraimplementálás nem minősül-e fair use-nak.

A fair use azokat a viszonylag szűk területeket jelöli, ahol a szerzői jog egyes korlátozásai nem érvényesek, így a szerzői jog által védett anyag felhasználható. Ilyen például a kritika, amelyhez illusztrációként felhasználható az eredeti anyag, a szabályozás és a kialakult joggyakorlat mára viszonylag pontosan körülbástyázta, hogy mi számít ilyen felhasználásnak. Az amerikai gyakorlatban négy tényezőt vizsgál a bíróság és az esküdtszék, így a felhasználás célját és karakterét, a jogvédett anyag természetét, az átvétel arányát és a piaci hatást. Ezeket mérlegelve tavaly májusban a San Franciscó-i esküdtszék úgy döntött, hogy a Google gyakorlata még "belefér", vagyis a Java API-k újraimplementációja az Android részeként fair use-nak minősül.

Ezt a döntést fellebbezi most meg az Oracle és szövetségi bíróság elé viszi az ügyet. "A Google által elkövetett másolás a klasszikus visszaélésszerű használat esete. A Google több ezer szerzői jog által védett kódsort másolt le az Oracle Java programozási platformjától. A Google beismerte, hogy ezt a kódot ugyanolyan formában hasznosította újra a versengő Android platformnál, a bírósági ítélet szerint 'teljesen kereskedelmi' céllal. És a Google sokmilliárd dolláros hasznot húzott ebből, míg az Oracle Java üzlete összedőlt." - mondja az Oracle beadványa.

Az Oracle végső soron pénzt akar látni a perből, eredetileg 9,3 milliárd dolláros kártérítést követelt a Google-től. Eddig azonban a bíróság semmilyen kártérítést nem ítélt még meg, az ügy ezzel a lendülettel folyik tovább.