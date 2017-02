Jön a takarékos YouTube Go

Még tavaly szeptemberben jelentette be a Google, hogy elindítja a mobilos adatforgalmat kímélő YouTube Go alkalmazást, amely mostanra publikus béta verzióban letölthetővé vált androidos okostelefonokra. A próbálkozás hasonlít a napokban 200 milliós aktív felhasználószámot elért Facebook Lite változatához, legalábbis céljában és egyes megoldásaiban. A 8,5 megabájt méretű YouTube Go is fejlődő országok piacát célozza meg, ezen belül főleg az indiai közönséget, ahol gyenge a Wi-Fi és az adatlefedettség.

Legfőbb előnye a szolgáltatásnak, hogy a videók a streamelés mellett hagyományos és alacsonyabb minőségben letölthetőek mobilra vagy SD kártyára, így akkor is meg lehet nézni a felvételeket, ha a felhasználó egyáltalán nem rendelkezik éppen internetkapcsolattal. A felületen megjelenik, hogy melyik változat mekkora adatforgalmat vesz igénybe, illetve hogy mekkora szabad hely áll rendelkezésre a telefonon.

A kezdőképernyő a hagyományos változathoz hasonlóan ajánl videókat, de például a The Next Web tapasztalata szerint nem annyira kifinomult az ajánlórendszer mint a megszokott appban, és egyáltalán nem lehet választani 720p vagy annál magasabb minőségű streamet. Viszont minden videó megtekintése vagy letöltése előtt egy diavetítéshez hasonló előnézetet is meg lehet tekinteni a választáshoz.

Saját videóböngészés mellett arra is van lehetőség, hogy a felhasználó az ismerősének küldjön el egy videót Bluetooth kapcsolaton keresztül, amely szintén nem a fizetős adatforgalmat veszi igénybe, viszont "másodperceken belül" célba juttatja a felvételt. A fájl megérkezése után a Play Store adatai szerint egy 15 kilobájt adatforgalmat felemésztő biztonsági ellenőrzésre van szüksége a fogadó félnek lejátszás előtt.

Jelenleg a YouTube Go még csak kiadás előtti bétában érhető el a Play áruházból vagy APK verzióból, illetve a weboldalon lehet regisztrálni, hogy a rendszer értesítést küldjön a hivatalos megjelenésről. A szolgáltatás először Indiában válik publikussá, de a próbaidőszak után valószínűleg szélesebb körben kiterjesztik a fejlesztők az elérhetőségét.

Érdekes kérdésnek tűnik, hogy az adatforrás-igényes alkalmazásokat követően a lecsupaszított alkalmazások korszaka érkezik-e, amelynek a Facebook Lite és a YouTube Go csak az előfutára. Bár a vállalatok a fejlődő országokban igyekeznek terjeszkedni és monetizálni ezekkel a megoldásokkal, de ha a legnépszerűbb szolgáltatásoknak elérhető lesz az egyszerű változata, akkor az a mobilos adatforgalomban és akár a hirdetésekben is átalakulást hozhat.