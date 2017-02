A stabil Chrome-ba is megérkezett a WebVR

Szűk egy évvel ezelőtt készült el a WebVR API első szabványtervezete: a böngészős API-szettel a webfejlesztők számára is elérhetővé válhatnak a számítógépekhez, okostelefonokhoz kötött VR-hardverek - a technológia most a Chrome böngészőbe hivatalosan is utat talált. A megoldással a fejlesztőknek már volt lehetőségük barátkozni a Google böngészőjén, annak béta verziójában már decemberben elérhetővé vált a WebVR, stabil változatban ugyanakkor egészen mostanáig várni kellett rá.

A frissítés ráadásul nem korlátozódik a PC-kre, a böngészős VR tartalmakat a szoftver okostelefonon is támogatja. A Google blogposztjában nem meglepő módon a Daydream View szemüveget, illetve a Daydream támogatással rendelkező okostelefonok valamelyikét ajánlja a Chrome-os VR használatához - jelenleg más eszközöket a böngésző nem támogat. Teljesen azért a korábbi, szerényebb teljesítményű, Daydream opció nélküli telefonok sem maradnak ki az élményből, igaz itt a 360 fokos tartalmakban való nézelődéshez-vezérléshez a kijelzőt kell majd nyomkodni. Hasonló a helyzet a PC-s WebVR-nél is, asztali gépnél billentyűzet-egér kombóval navigálhatunk a különböző tartalmakban. A Google azt ígéri, rövidesen további hardverekhez is kiterjeszti WebVR támogatását, beleértve a filléres, otthon is összebarkácsolható Cardboard platformot.

A keresőóriás néhány, a technológiára építő weboldalt már most felsorol, várakozásai szerint azonban ezek száma a jövőben tempósan bővülni fog majd. A jelenleg elérhető webes VR-tartalmak között találunk interaktív dokumentumfilmet, online bejártható múzeumokat és ikonikus épületeket, illetve több díjnyertes VR filmet is és 3D jelenetet is, továbbá a PlayCanvas interaktív WebVR Lab játéka is kipróbálható.

A WebVR támogatásának terjedése fontos lépés a "lakossági" VR-tartalmak térnyerése felé, mind a felhasználók oldalán, akiknek a műfaj megismeréséhez a böngészőt sem kell elhagyniuk, mind pedig a fejlesztőként, akiknek nem kell külön alkalmazást fejleszteni, hogy eljuttassák a felhasználókhoz 360 fokos tartalmaikat, azt már viszonylag egyszerűen, egy webes felületen is megtehetik. A WebVR ráadásul sokféle élmény alá betolható, egységes megoldást nyújt a fejlesztőknek a különböző kijelzőkhöz, a bemeneti jelek kezeléséhez, mobil és asztali megoldásokhoz, sőt még az ülő-, illetve álló-sétáló módokhoz is.