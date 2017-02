Nvidia: tovább is van, mondjam még?

Hozta az előző negyedév végén prognosztizált, újabb rekordot jelentő eredményét az Nvidia. Az így már meglepetésnek nem igazán számító, 2,173 milliárd dolláros bevétel 55 százalékkal szárnyalta túl az egy évvel ezelőtti, 1,4 milliárdos eredményt. Ennél is jobb hír, hogy a profit gyakorlatilag kilőtt, az előző év hasonló időszakához képest 183 százalékkal, 655 millió dollárra nőtt, a 3,5 százalékot erősödő bruttó árrésnek is köszönhetően. Amennyiben a cég tudja tartani ezt a tempót, úgy év végére elérhető távolságba kerülhet a milliárdos nyereség.

Az Nvidia továbbra is annak köszönheti dinamikus növekedését, hogy szinte az összes részleg tovább tudta növelni bevételét, ami a vállalat vezetője szerint a korábbi éveket tekintve továbbra is példa nélküli. A különféle GPU-s eladások 67 százalékos növekedéssel 1,87 milliárdos bevételt produkáltak, és a Tegra processzorokat értékesítő részleg is hasonlóan erős, 64 százalékos gyarapodást könyvelhetett el, aminek hála 257 millión állt meg számláló.

A GPU-kon belül továbbra is a gaming, azaz a GeForce kártyák eladása jelenti a legnagyobb szeletet, a szegmens az abszolút rekordot jelentő, 1,348 milliárd dolláros szintre növelte bevételét, a befolyt összeg 66,4 százalékkal szárnyalta túl az előző év hasonló időszakát, hála a töretlen sikerű Pascal-alapú termékeknek.

Bár ennél lényegesen szerényebb mértékben, de növekedtek a munkaállomásokba szánt Quadro kártyák eladásai is, az előző évhez viszonyítva 10,8 százalékkal, 225 millióra nőtt az ebből származó bevétel. Az Nvidia pár napja mutatta be az aktuális Quadro generáció hiányzó tagjait, a hat darab új kártyától pedig további növekedést remél a cég.

A legdurvább gyarapodást most is az adatközpontokba szánt kártyák produkálták, az ebből származó bevétel 205,1 százalékkal több mint háromszorosára nőtt, 97-ről 296 millióra felrántva a befolyt összeget, amivel a részleg eredménye ismét átlépte a munkaállomásokba szánt Quadro termékek bevételét. Az Nvidia szerint ez a gyorsítókártyák iránti összes fronton növekvő keresletnek köszönhető, a mesterséges intelligencia mellett a szuperszámítógépek, a hyperscale rendszerek, valamint a virtualizált szolgáltatások oldaláról is folyamatosan nő az érdeklődés a Tesla kártyák iránt.

Végül, de nem utolsó sorban az autós fejlesztések értékesítését is részletezte az Nvidia, ami ugyancsak egészséges növekedést produkált, az előző év hasonló időszakához képest majd 37,6 százalékkal 128 millió dollárra emelkedett a részleg bevétele. A vállalat innen is további növekedésre számít, de az igazi robbanás csak a következő évtized elején következhet, amikor megjelennek az első önvezető (Level 4) modellek.

A remekül teljesítő részlegek listáját most is csak az OEM és IP üzletág gyengülése csúnyítja, a bevétel itt 11,1 százalékkal, 176 millió dollárra csökkent. A divíziónak nem túl rózsásak a kilátásai, ugyanis március közepén kiapad az inteles pénzforrás. A két cég még hat éve kötött keresztszabadalmi megállapodást, amelynek értelmében az Intel összesen 1,5 milliárd dollárt fizet az Nvidiának a szerződés időtartama alatt. Arról egyelőre semmiféle hír nincs, hogy lesz-e hosszabbítás.

A következő negyedévre az Nvidia 1,9 (+/−2%) milliárd dolláros bevételre számít, ami körülbelül 46 százalékos növekedés lenne az előző év hasonló időszakához képest.