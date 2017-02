Nem áll túl jól a Twitter

Nem váltotta be a Twitter az elemzők várakozásait 2016 utolsó negyedévének pénzügyi negyedéves jelentése alapján. A 717,2 millió dolláros bevétel mindössze csekély 1 százalékos növekedés 2015 azonos negyedévéhez képest. A veszteség összesen 167 millió dollár, ami sokkal több az egy évvel ezelőtti 90,2 milliós veszteséghez viszonyítva. Utóbbit a Twitter magyarázata szerint főleg a belső átalakítások költségei okoztak, amelynek része lehet például a Vine bezárása.

A bevétel jelentős része ezúttal is a hirdetésekből származik, de a 637,8 millió dollár nem jelent növekedést - sőt az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest még 3 millió dollárral kevesebb, ami százalékosan alig kimutatható, viszont csökkenő trend felé mutat. Azzal magyarázható az adat, hogy a Twitter nemrégiben alakította át az értékesítési csapatát és az értékesítők vezetője, Adam Bain is elbúcsúzott a munkájától - írja a Recode. A magasabb bevételt inkább a licencek hozták, amelyek 79,4 millió dolláros bevétele 14 százalékos növekedésnek felel meg évről-évre.

Érdekes adat, hogy az Egyesült Államokból befolyt 439,9 millió dolláros bevétel 5 százalékos csökkenésnek számít az előző év azonos negyedévéhez képest, és ez az érték először eredményezett mínuszos arányt a cégnek. Eközben a nemzetközi bevételek 277,3 millióra emelkedtek 12 százalékos növekedéssel. Mindez jelzi, hogy az Amerikán kívüli bevételek közelítenek a belföldihez, de az is megfigyelhető, hogy a nemzetközi növekedés is egyre csökken - 2015 végén még 51 százalékos volt, 2014 azonos időszakában pedig 149 százalékos. Mindez magyarázható a belső átalakításokkal, de nehéz lenne innen visszakapaszkodni a Twitternek.

Eközben a havi aktív felhasználók számában sikerült növekedést elérni, a 319 millió havi aktív felhasználó 4 százalékkal többnek felel meg évről-évre. Ebből a nemzetközi felhasználók 252 milliót adnak, ami 5 százalékkal többet jelent az előző év azonos időszakához képest, a 67 millió amerikai felhasználó pedig 3 százalékkal többet tesz ki - a földrajzi eloszlást a cég az IP címek vagy a belépéshez használt telefonszám alapján figyeli. Mindemellett a negyedéves változásokat megnézve az látszik, hogy az előző negyedévhez képest stagnált a havi aktivitás.

A napi aktív felhasználószámról a közölt grafikon alapján annyit lehet látni, hogy 11 százalékkal nőtt az előző évhez képest, és ez az arány, ami folyamatos emelkedésre volt képes 2016 egymás követő negyedéveiben. Ebbe a Twitter beleszámolja a saját webes, mobilos felületén történő belépést és a harmadik fél által nyújtott belépéseket a Twitter autentikáción keresztül - arról korábban írtunk, hogy a cég 2012-től egyre inkább ellehetetlenítette ezeket a szolgáltatásokat, amelyek eredetileg a sikeréhez járultak hozzá. Az viszont nem derül ki egyik dokumentumból sem, hogy pontosan mennyit jelent ez a napi aktív felhasználószám.

Arról is keveset lehet megtudni, hogy mit ért a Twitter a monetizációs mutatók alatt, amelyből 151 százalékkal nőtt éves viszonylatban a reklámelérés (ad engagement) mértéke, például a videós elérés és az átkattintási arány által. Emellett 60 százalékkal kevesebb lett a reklámelérésre jutó költségek aránya például a több videó miatt. Az adatok azért is lennének érdekesek ennél bővebben is, mivel a stagnáló felhasználószám és a csökkenő bevétel mellett csak az egy főre jutó reklámelérés és a hirdetések árának növelésével lehetne bevételt szerezni. A Twitter közleményéből az derül ki, hogy főleg a videós tartalmakra igyekszik támaszkodni a bevételek kapcsán.