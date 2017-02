Tovább romlik az IT-munkaerőpiac helyzete

Részletesebben is igyekszik feltárni a munkaerőhiány és a pályakezdők témakörét HR szempontból a Codecool junior IT munkaerő kutatásról szóló 2016-os tanulmánya, amelynek eredményeit az oktatással foglalkozó cég egy tegnapi rendezvényen ismertette. Ez a szervezet egyike azoknak, amelyek iskolarendszeren kívüli programozóképzési lehetőséget nyújtanak a 18-30 év közötti jelentkezőknek, majd a 18 hónapos tanfolyam lezárulása után garanciát vállalnak az elhelyezkedésre - a 1,5 millió forintos tandíjat csak ebben az esetben kell törleszteni a résztvevőknek a fizetésükből. A kezdeményezés alapítóinak és mentorainak éppen ezért tisztában kell lenniük a piaci elvárásokkal, és a kutatás elemeit be fogják építeni a képzésbe is.

Még mindig a Java a legkeresettebb

A munkaerőhiányra és annak megítélésére, a HR stratégiára és az oktatásra vonatkoztak a feltett kérdések, amelyek nagy részére 5-ös skálán válaszolhattak a humánerőforrás szakértői. A megkérdezettek többnyire maguk is úgy gondolják, hogy a munkaerőhiány egy valós probléma, így egyetértenek az erről szóló cikkekkel (átlag: 3,56) és részben ebből következik, hogy a magyar informatikai munkaerő-kínálat nem elégíti ki az igényeiket (átlag: 1,63 válaszolta ennek ellentétét).

Természetesen a szoftverfejlesztői pozíciók betöltése jelenti a legnagyobb problémát, a 62 kitöltőből 52 jelölte be a válaszok közül ezt az opciót. Ezen kívül 10-15 fő jelölte be azt is, hogy cégüknél hiányzik mobilalkalmazás-fejlesztő, szoftvertesztelő és account vagy projektmenedzser. A jelek szerint kevesebb helyen okoz problémát a biztonságtechnikusok, a hardvertesztelők vagy az IT support alkalmazottak hiánya - ezeket mindössze 2-3 fő jelölte be a nem reprezentatív mintából.

Érdekes módon arra teljesen más válaszadási arányok érkeztek, hogy jelenleg a pályakezdők milyen területen helyezkedhetnek el az adott cégnél. A szoftverfejlesztők ebben az esetben is vezetik a listát, 57 helyre mehetnének rögtön a megkérdezett 62 helyből. Ezt viszont a szoftvertesztelői munka követi 40 kitöltő válasza alapján, harmadikként jelennek meg az IT support alkalmazottak (26 jelölés) és csak negyedikként a mobilalkalmazás-fejlesztők (20 jelölés). A hardvertesztelő és a biztonságtechnikus ennek a listának is a végén szerepel 4-5 megjelöléssel, de az okok közé a munkahely típusa, illetve a munkakör összetettebb jellege is tartozhat, amelyet egy pályakezdő kevésbé tud betölteni.

Legérdekesebb kérdés a megkérdezett cégek által keresett fejlesztői technológiák, amelyek közül a Java vezeti a listát - 40 válaszadó jelölte be, hogy Java fejlesztőt is keres. A második és harmadik helyen a C/C++ és a JavaScript áll 33-33 jelöléssel, további 22-26 szavazatot kapott csökkenő sorrendben a .NET, az Android a C# és az iOS. A lista közepén szerepel 15-19 szavazattal az SQL, a Python, a PHP és a HTML. A megkérdezettek közül R-szakértőt senki nem keres, de a Cloujure, a Bash, a Scala, a Ruby és a Go is csak a lista végén kapott helyet.

Tanulságos, hogy a válaszadóknál átlag 1,40 pontot ért el az a kérdés, hogy a vállalkozás rendelkezik-e két éven túli munkaerő-kínálati előrejelzésekkel, és ebből 23 fő választotta az "egyáltalán nem" opciót. Az egymást érő programozó tanfolyam ellenére sem azért írták ezt a lehetőséget a HR-esek, mert a helyzet javulását várnák, hanem a többség (átlag: 3,48) szerint kifejezetten romlani fog a magyar munkaerőpiaci helyzet a jövőben.

Kutatási módszer és minta

A junior IT munkaerő kutatást a Codecool 2016. november-decemberben végezte HR szakemberek megkérdezésével. Az online kérdőív kitöltése miatt a felmérést végzők 250 céggel vették fel a kapcsolatot, de ebből mindössze 62 válasz érkezett vissza. Egyik kérdésnél sem volt kötelező a válaszadás, és az adatokat anonim módon dolgozták fel. A minta tehát nem reprezentatív, de arra a kutatók igyekeztek figyelmet fordítani, hogy a kisebb cégek és a nagyobb vállalatok részéről is érkezzen visszajelzés, illetve azon belül többféle informatikai területről.

Ennek következtében 53 százaléka a kitöltőknek IT szoftverfejlesztés és -értékes területén dolgozik, 16 százalékuk nem IT-orinetált vállalatnál, de nagy informatikai igényekkel, például pénzintézeteknél vagy szolgáltató központoknál (SSC), további 15 százalék pedig egyéb informatikai szolgáltatásokkal foglalkozik. Legtöbben a 10-50 fős cégek és az 1000 fő fölötti vállalatok közül szántak időt a kérdőív kitöltésére (26-26 százalék), de a két érték közötti, közepes vállalkozások is 10-20 százalékban járultak hozzá a mintához. Tulajdonosi viszony szerint a cégek nagyjából fele van magyar és fele külföldi magántulajdonban, de 5 százalékban a magyar állami magántulajdonban lévő cégek is megjelennek az adatok között.

Mentorhiány is van

Ahogy Boda József alapító-ügyvezető megjegyzéséből kiderült, a Codecool pont azzal a problémával küzd, amelyet a piacon szeretne megoldani, vagyis a munkaerőhiánnyal: "Attól szenvedünk, amelyik problémára szeretnénk választ adni". Elvi kérdésnek tartják ugyanis, hogy az oktatók mind programozói tapasztalattal rendelkezzenek a versenyszférában, viszont a Codecoolnál csak teljes állásban dolgozhatnak, mert a mentorság teljes figyelmet igényel. Még az informatika tanároknak is csak akkor van esélye, ha vállalati tapasztalatuk is van - de mint kiderült ez esetben a hozzáállás is probléma olykor. A mentorok csak támogatnak a megoldásban, de nem oldják meg a feladatot és nem tartanak frontális előadásokat, ami viszont a tanároknál egy rossz beidegződés.

A képzés elejétől kezdve projekteken és gyakorlati feladatokon keresztül tanulják a résztvevők a programozó szakmát. Így van ez az otthoni tanulásmenedzsement rendszeren (LMS) keresztül kapott tananyagoknál és feladatoknál, illetve a csapatmunkával töltött heteknél is. A mentorok piaci tapasztalata azért is fontos, mert ezek a feladatok mind az életből vett példák - válaszolta kérdéseinkre Beöthy Miklós, a Codecool egyik mentora.

Tudatosan az elején még nincs szó a különböző projektmódszertanokról, de a megfigyelés szerint a diákok maguktól ráéreznek az agilitásra, például a rövid reggeli megbeszélésekre. Majd a hivatalos ismerkedés a vízesés módszerrel, specifikáció írással kezdődik, egyfajta "elrettentő példaként" - mondta a mentor. A képzés végére a csoportok elsajátítják az agilis módszereket, az egyre összetettebb visszajelzési technikákat egymás felé, a mentorok pedig inkább "product owner" szerepben figyelik a munkát.

Diákként sem könnyű bekerülni

Mivel a Codecool garanciát vállal az elhelyezkedésre, ezért alaposan megszűri azt is, hogy ki kerülhet be a képzésbe, azaz kiben lehet megbízni, hogy egy év alatt eléri az előirányzott szintet. A feltételek közül például az angol nyelv alapkövetelmény, de a logikus gondolkodásmód is fontos, viszont a hivatalos képzettség vagy diploma egyáltalán nem szempont. Jellemzően háromféle jelentkező szokott előfordulni: aki a felsőfokú programozói képzésből kilépett valamilyen okból, aki más jellegű végzettséget szerzett, de váltani szeretne (például jár a képzésre szociológus, pedagógus, dietetikus), és az olyan kalandorok, akiknek felkeltette a tanfolyam a figyelmét.

Jelenleg három különböző városban működik a képzés összesen 300 fővel: Budapesten, Miskolcon és Krakkóban. A mentorok tapasztalata alapján a problémák és a hallgatók jellemzői is hasonlóak ezekben városokban. Célzottan a 18-30 év közöttieket várja a szervezet, akiknek a gondolkodásmódja még alakítható, de a tapasztalat szerint főleg a 26-27 évesek vállalkoznak a tanulás újrakezdésére. Olyan csoport még nincs egyelőre, aki teljesen végzett és elhelyezkedett, de 40-50 fő már a céges gyakorlatát tölti.

A rendszer ugyanis úgy épül föl, hogy 12 hónapon keresztül végzik a résztvevők a képzésen belüli feladatokat és 6 hónapra gyakorlatra mennek. Az egy éves felkészülés utolsó pár hónapja pedig már választható specializációval telik - hogy miből lehet választani, az térségenként és évfolyamonként is eltérhet, a cégek aktuális visszajelzéseitől függően. Jelenleg a budapesti specializációk között főleg a Java szerepel (standard, enterprise és mobil irány egyaránt), de sok frontend és JavaScript fejlesztőt is keresnek, továbbá a C/C++ beágyazott fejlesztőkre, a C#-ra és a .NET-re is van igény. Itt kapcsolódik a kutatás a tanfolyamhoz, mivel a mentorok folyamatosan beépítik az igényeket és változtatják tanmenetet - erősítette meg kérdésünkre Bonyhádi Gábor, a Codecool marketingigazgatója.

(Forrás: Codecool)

Nincs az oktatás végén nagy lezáróprojekt, sem számonkérés mivel a mentorok nem egy vizsgára akarják a tanulókat felkészíteni. Ehelyett kéthavonta egyéni teljesítménymérés és értékelés történik, és a visszajelzés emellett is folyamatos. Viszont a hagyományos oktatási formákkal szemben itt a végén diplomát sem kapnak a végzettségről, mivel a hangsúly a papír helyett a tanuláson van. Nagyjából a résztvevők 15 százaléka morzsolódik le tanulás közben, aki mást várt a programozástól vagy megváltoztak közben a körülményei.

A vállalás nem egyszerű, 18 hónapon keresztül azt jelenti, hogy egy fiatal felnőtt visszaül az "iskolapadba" és közben nincs ideje pénzt keresni. Meglepő volt, mikor újságírói kérdésre két megkérdezett tanuló is bevallotta, hogy a tanfolyam miatt visszaköltöztek a szüleikhez, és az eddigi megtakarításból próbálják fenntartani magukat, annak reményében, hogy a képzés után jobb lehetőségekkel indulhatnak (újra) el a piacon. "Később nagyobb előnye lesz mint amennyire kellemetlen ez az egy év" - fogalmazott egy lány.

A Codecool hosszútávú célja a terjeszkedés más európai városok felé és összesen 10 ezer ember egyidejű képzése. Más szempontból pedig a törekvés az informatikus munkaerőhiány csökkentésére, mert az már látszik, hogy ezt a mértékű hiányt a hagyományos felsőoktatás nem tudja pótolni.