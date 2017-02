Felvásárlással erősíti szoftveres kompetenciáját a Nokia

Felvásárolja a szolgáltatói infrastruktúrát működtető, úgynevezett üzemeltetési alrendszeréről (OSS) ismert Comptelt a Nokia. A 347 millió értékű akvizícióval egy meghatározó piaci szereplő került a finn cég tulajdonába, az ugyancsak finn Comptel ugyanis jelenleg 90 ország 300 szolgáltatójánál van jelen, amivel a világ mobilos adatforgalmának körülbelül 20 százalékát dolgozza fel a cég valamely terméke. A Nokia ezzel lépést tesz a szoftveresen definiált mobilhálózatok felé, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a jövőben is versenyképes maradhasson

a piacon.

A felvásárlással több fontos elemhez is hozzájut a Nokia, az új szoftvertechnológián felül egy szeletnyi piacot is szerezhet a cég, hisz ott a nagyjából 2 milliárd ügyfél, illetve az őket ellátó 300 szolgáltató, utóbbiaknak a Nokia ezentúl akár egyéb hálózatos megoldásokat, például különféle eszközöket is kínálhat egy csomagban. Ennél ugyanakkor hosszútávon fontosabb a szoftvertechnológia, amellyel a cég kiegészítheti jelenlegi, egyes helyeken foghíjas palettáját. A Comptelnek ehhez több kritikus fontosságú megoldása van, a katalógus-alapú service orchestrationtől és végrehajtástól a komplex adatfeldolgozáson át, az ügyfelek eléréséig, illetve azok monetizálásáig.

Közleményében a Nokia kitért a szolgáltatói igények változására, a telkók rugalmasabb és költséghatékonyabb megoldásokat keresnek, amihez a hálózat működését hardveres helyett új, szoftveres alapokra szükséges áthelyezni. A virtualizált rendszerek nem csak a lehetőségek tárházát bővítik, de könnyen automatizálhatóak is, amivel növelhető a hálózat hatékonysága. A Comptel megszerezésével nem csak teljes körű, de a piac egyik legfejlettebb portfólióját is kínálhatja régi és új ügyfeleinek a Nokia - áll a cég bejelentésében.

Mindezért cserébe a 28,8 százalékos prémiumot fizet a Nokia, a 2,36 eurós záróárához képest 3,04 eurót ajánlott egy Comptel részvényért a cég. A sikeres tranzakcióhoz még néhány befektető jóváhagyása szükséges, a folyamatról legközelebb február 24-én ad tájékoztatást a Nokia.