Új antennamodullal készül az 5G-re az IBM és az Ericsson

Gőzerővel készül az 5G-kompatibilis kereskedelmi hálózatok rajtjára az Ericsson és az IBM, a két vállalat közös fejlesztést jelentett be, amelyet a jövőbeni 5G bázisállomásokra szán. Egy milliméterhullámú, (mmWave) fázisvezérelt antennarács IC-ről van szó, ami a páros szerint komoly lökést adhat az 5G hálózatok gyors bevezetésének.

Az integrált áramkör egy kétéves együttműködés gyümölcse, amelynek során a vállalatoknak számos kihívással kellett szembenézniük, a piacra vitelhez többek között az alkatrész méretét és súlyát is vállalható szintre kellett faragni, miközben a megfelelő teljesítmény és az eszköz költségei is sokat nyomtak a latban. A vállalatok által bemutatott készülék nagyjából 71x71 milliméteres, azaz kisebb mint egy átlagos okostelefon - a kis, könnyen kezelhető méret kiemelten fontos a későbbi terjesztésben, hogy az eszköz egyszerűen telepíthető legyen akár belső terekben, akár a sűrűbb belvárosi környezetben. A modulban négy monolitikus IC, illetve 64 keresztpolarizált antenna található.

A termék képes adó és vevőmódokban egyidejű keresztpolarizációs működésre is, ezzel a beamforming megoldással az eszközzel megduplázható a kiszolgálható felhasználók száma, a technológia gazdaságosságát is megdobva. A két vállalat fázisvezérelt, 28 gigahertzes antennamodulja emellett az 1,4 foknál kisebb szögű nyalábirányítási felbontást is lehetővé teszi, azzal így egészen precízen célba vehetők a csatlakozó felhasználók.

A lehető legtöbb kliens kiszolgálására képes eszközök bevezetése kapcsán szinte napról napra nagyobb nyomás nehezedik a gyártókra: a különböző IoT eszközök, tempósan szaporodó okostelefonok, és egyre okosabb, lassan már önvezető autók növekvő hulláma megfelelő infrastruktúrát igényel, amelynek kiépítéséhez már most nagy lendülettel folynak a fejlesztések. Az igazi áttörést persze az 5G érkezése jelenti majd, amelynek legelőnyösebb hozadéka várhatóan nem is megnövekedett sávszélesség, hanem a nagy számú kliens kiszolgálásának képessége lesz - a technológia erősségeiről korábban is beszámoltunk.