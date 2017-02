200 millió felhasználó a butított Facebookon

Már 200 millió felhasználónál tart a Facebook alacsonyabb sávszélességgel is működő verziójának, a Lite-nak a felhasználószáma - adott róla hírt Mark Zuckerberg egy Facebook bejegyzésben. Ez az alkalmazás, amely alacsonyabb hardverigénnyel rendelkezik és a 2015-ös bejelentés alapján 2G hálózatokon is jól teljesít, így első körben az afrikai és ázsiai területeket célozták meg vele a fejlesztők - pontosabban Banglades, Nepál, Nigéria, Dél-Afrika, Szudán, Srí Lanka, Vietnam és Zimbabwe lakosait -, később terjesztették ki a nyugati felhasználók felé. A Play Store adatai szerint jelenleg 1,32 megabájtos mérettel rendelkezik, szinte minden régi és új androidos készüléken fut, kevesebb mobiladat felhasználással és gyors betöltéssel.

Kisebb felháborodást váltott ki a bejegyzéshez hozzászólókból, hogy a hírt illusztráló képen India szerepel, ahol egyébként 4G lefedettség van, de más indiai felhasználók hozzátették, hogy nem mindenkinek van az országban 4G-képes okostelefonja, így a Lite őket is segíti. Zuckerberg "el akarja vinni az internetet az emberek millióihoz, akik előtte soha nem használták. Különösen az internetnek azt a verzióját, amelynek a közepén a Facebook szerepel" - írja a The Guardian a Facebook vezér egyik indiai látogatása kapcsán. Ebből is látszik, hogy a Lite verzió kemény terjeszkedési célokat szolgál, jelen akar lenni olyan területeken, ahol más szolgáltatók nincsenek.

2016 márciusában a Lite 100 millió felhasználónál tartott (Forrás: TechCrunch)

A Lite verziónak köszönheti vélhetően a vállalat azt is, hogy a negyedéves pénzügyi jelentései szerint a "világ többi részeként" emlegetett kategória (Egyesült Államok és Kanada, Európa, Ázsia-Csendes-óceán régiók mellett) folyamatosan rendkívül magas felhasználószámmal tűnik fel. 2016 végén például 388 milliós napi szintű és 606 milliós havi aktív felhasználót tudott felmutatni a teljes Facebook, a pénzügyi negyedévben 839 millió dolláros bevétellel, ami egyébként a többi régióhoz képest kevésnek számít, viszont a 2015 azonos időszakában szerzett 550 millió dollárhoz viszonyítva jól látszik a növekedési potenciál. Az viszont nem ismert, hogy ebből a Lite akár a felhasználószám, akár a bevétel területén mekkora szeletet hasít ki.

Összehasonlításul a TechCrunch a Snapchat adatait hozza fel példaként, amely szintén próbál terjeszkedni a fejlődő országokban. Azonban a szolgáltatásnak még úgy is csak 7,8 millió dolláros bevételt és 39 milliós napi aktív felhasználót sikerült elérnie, hogy a "világ többi része" régióba az ázsiai-csendes-óceáni régiót is besorolja, míg a Facebook azt teljesen külön kezeli. A Snapchat azonban nem rendelkezik "butított" verzióval, és videós alkalmazásként kifejezetten nagy sávszélességet igényel. A sokat emlegetett felhasználószám skálázhatóság már csak ezért is okozhat problémát a Snapnek.

A Facebook viszont nagyon tudatosan kihasználja a lehetőségeket, Sheryl Sandberg ügyvezető igazgató egy másik bejegyzésben a fejlődő országok facebookos üzleti hirdetéseire is rátért. "A világ számos országában, sok ember első sorban a mobilt vagy kizárólag a mobilt használja - beleértve az üzlettulajdonosokat. Az FB Lite segíti őket a növekedésben és új vásárlók elérésében alacsony sávszélesség mellett is." Ami az üzleteknek hirdetési lehetőség, az valójában a Facebooknak is bevételi forrás. Az eddig is nyilvánvaló volt, hogy a fejlődő országokban még van növekedési potenciál a közösségi óriás számára, és a mostani bejelentésből látszik, hogy fokozottan elkezdte a monetizálást ezeken a területeken.