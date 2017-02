Hány okostelefon fogyott tavaly itthon?

Okostelefonok uralják a hazai számítástechnikai piacot - már ha egy kontinuumnak tartjuk az okostelefonon-tabletek-PC-k részpiacait. Tavaly ugyanis egyértelműen az okostelefonos értékesítés tarolt, 2016 folyamán 2,5 millió ilyen eszköz fogyott itthon, ezt egészítette ki 611 ezer hagyományos mobiltelefon - a "személyi számítógép" tehát már itthon is egyértelműen a telefon.

Az értékesített darabszám igen látványos ha összemérjük a két másik kategóriával. Tabletekből összesen 387 ezer kelt el, PC-ből pedig 518 ezer darab fogyott 2016-ben. Ezek együtt sem teszik ki az okostelefonos eladások felét sem, ami jól érzékelteti az itthoni erőviszonyokat jelenleg. De lássuk a részleteket és a negyedik, karácsonyi negyedévre vonatkozó adatokat!

Mobiltelefonok - nem tudunk eleget vásárolni

A "butatelefonok" mélyrepülése immár folyamatos, az eladott darabszám 184 ezer darabra esett a negyedik negyedévben, ez 9,1 százalékkal kevesebb, mint az előző időszakban. Vagyis a teljes telefonos piac alig 20,6 százalékát teszik ki ezek a telefonok, jellemzően a piac legalacsonyabb, legolcsóbb árkategóriáit elfoglalva. Az okostelefonok növekedése viszont nem érte el ez 1 százalékot sem, 709 ezer darabbal. Így a teljes kombinált piac 1,1 százalékot esett, 893 ezer darabra - ami azért továbbra is igen jelentős volumennek felel meg. Ez alapvetően már egy érett piac, és érződik, hogy 2014-2015-höz képest már nincs annyi újdonság, így a rendes csereciklus tartja a piacot.

A negyedévben a gyártók dobogóját Korea-Kína-Kína alkotja a Samsung-Huawei-Alcatel hármas képében. A Huawei egyértelműen a negyedév kiemelkedő szereplője, a cég készülékportfóliója nagyon jól illeszkedik a hazai piac sajátosságaihoz, megfelelő minőséget kínál nyomott áron és jól fedi le a középkategória alját is. Nagyon fontos, hogy az értékesítés mintegy kétharmadát továbbra is a mobiloperátorok adják, a Huawei pedig mindhárom telkó kínálatában szerepel, jó beágyazottságot tudott elérni.

Az Alcatelt elsősorban a butatelefonok röpítették a dobogóra, a cég toronymagas piacvezetője ennek a szegmensnek, amely tehát továbbra is számottevő értékesítést produkál (legalábbis darabszámot tekintve). Ez egyébként várhatóan zsugorodik majd, mondta kérdésünkre Tóth László, az IDC elemzője, a feltöltőkártyás SIM-ek visszaszorítását ez a piac is meg fogja érezni: ezeket a telefonokat gyakorlatilag a SIM mellé, "eldobható" eszközként adják a szolgáltatók jelképes összegekért, a 10 kártyás limit meg fogja rostálni ezt a piacot is.

Az iPhone-gyártó Apple a negyedik helyre fért be, az ötödik pedig (némi meglepetésünkre) a Navon. A Sony nem fért be a top 5-be, teljesítményének csúnyán betett, hogy a cég kivonult a legalsó árkategóriákból, ez pedig a hazai értékesítésen is meglátszik. Szintén nem fért be a Lenovo, amelyet elsősorban az fékezett, hogy termékei csak egy mobilszolgáltatóhoz kerültek be. Jól teljesített viszont az ASUS, a cég hatékony marketingkampányt folytatott és a következő negyedévekben felkapaszkodhat a top 5 szintjére.

Az egész évet tekintve a változások erőteljesebbek, az okostelefonokkal továbbra sem tudunk betelni, 2015-höz képest 7,3 százalékkal, 2,53 millió darabra nőtt az értékesített darabszám - ez a piac kicsattan az egészségtől. A "butatelefonoknál" 6,2 százalékos a visszaesés, de éves szinten ezekből is elfogyott 612 ezer darab.

Tabletek- nincs durranás

A tabletek folytatják itthon is a mélyrepülést, az eladott darabszám a negyedik negyedévben 118 ezer darab lett, ez 2015 végéhez képest 8,1 százalékos esés. Kijózanító, hogy a Microsoft (és a PC-gyártók) koncepciója, a "kettétéphető", vagyis dokkolható, billentyűzetes tabletek sem húznak, ott is 5 százalékos esést mért az IDC. Pedig ezek a tabletek még nem is robbantak be, itthon 4,6 ezer darabbal inkább kuriózumnak számítanak - és a számok alapján azok is maradnak.

A gyártói listát a Lenovo vezeti, a kínai gyártót a Samsung-Alcatel duó kíséri a dobogó tetején. Az Apple az iPad-családdal a negyedik helyet szerezte meg, a Huawei pedig még befért a top 5-be.

A tabletes piacon továbbra is folyik a szereplők útkeresése, idén semmilyen érdemi innováció nem fokozta a keresletet, így nem rövidült a normál csereciklus a szegmensben. Az értékesítést viszont berúghatja egy kormányzati költés, az oktatási tárca most tervez egy igen jelentős, mintegy 60 ezer gépre kiterjedő beszerzést, amelyet elképzelhető, hogy laptopok helyett 2-in-1 gépekre hegyez ki a hatóság.

PC - megrogytak az asztali gépek

Ahogy az előző negyedévben is láttuk, a PC-piac nincs nagy formában mostanában itthon, köszönhetően a külső források elapadásának. Ez két oldalon is jelentkezik, egyrészt a bázisévben (2015-ben) az átlagosnál jóval magasabb volt a költés, 2016-ra pedig ugyanez az átlag alatti szintre esett, ahogy a korábbi források kifutottak, az újak pedig még nem indultak be.

Ennek tudható be, hogy a negyedik negyedévben az asztali számítógépek értékesítése 41 százalékkal, 36,7 ezer darabra esett, ez igen jelentős visszaesés. A hordozható gépek (notebookok) viszonylag jól tartották magukat, 2,4 százalékos zsugorodással és 112 ezres értékesítéssel. Az IDC harmadik kategóriája a munkaállomásoké, ez negyedével, 1430 darabra nőtt - ez továbbra is apró réspiac a hazai számítástechnikában.

A gyártói listát (a tabletekhez hasonlóan) a Lenovo vezeti, a HP-t és a Dellt előzve, a top 5-be pedig az ASUS és az Acer fért be.

A következő évben várhatóan tovább erősödik majd a keresleti oldal, ahogy az intézményi vásárlók új projekteket izzítanak be az új források birtokában. Ezt viszont némileg visszafoghatja, hogy számottevő áremelkedésre lehet számítani 2017-ben, a komponensek (DRAM és NAND memória, LCD kijelzők) ára jelentősen felment, ezt pedig jövőre a gyártók is be fogják építeni az árakba, ami így a csatornán keresztül az árcédulán is meg fog jelenni. Tóth László mintegy 10-15 százalékos drágulásra számít, nagyjából ekkora emelést tábláztak be a gyártók.

Metodológia

Az IDC hagyományosan negyedévente ad ki az IT-piac különböző szegmenseire vonatkozó adatokat a kliensek számára. Az adatok egy kis része nyilvános - ezek szerepelnek a fenti cikkben. A számok azokat az értékesítéseket tükrözik, amelyek nagy valószínűséggel hazai felhasználással végződnek. ennek megfelelően az IDC igyekszik modellezni a szürkeimportot és az országból kiáramló értékesítést is, így a számok meglehetősen pontosan tükrözik a hazai eladásokat.